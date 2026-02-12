Ricardo Belmont no lidera la lista de intención de voto a la presencia 2026: encuesta presenta inconsistencias

LO FALSO:

Ricardo Belmont lidera la lista de intención de voto a la presidencia 2026 de Datum.

LO VERDADERO:

La última encuesta de Datum, publicada el 25 de enero, indica que Rafael López Aliaga es quien lidera la lista de intención de voto a la presidencia 2026. Ricardo Belmont ocupa el décimo lugar.

El contenido viralizado presenta señales de manipulación tanto en texto como en imágenes.

En redes sociales circula una encuesta falsa sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de Perú 2026, atribuida a Datum, en la que se muestra que Ricardo Belmont lidera con 12%. Sin embargo, el contenido real posiciona en primer lugar a Rafael López Aliaga con 11.7% y a Belmont en décimo lugar con 1.5%. Por otro lado, la imagen viralizada presenta inconsistencias de edición, tales como la falta de uniformidad en los nombres de cada candidato, rostros distintos a los originales y logos de partidos incorrectos o falsos, lo que desmiente su autenticidad.

Detalles del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook se ha difundido una encuesta en la que se muestra a Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, liderar la lista de candidatos con mayor intención de voto a la presidencia del Perú 2026 con un 12%; seguido de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con un 9.2%; y de Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, con un 5.8%.

Imagen difundida en Facebook. | Foto: Facebook

Uno de los contenidos más viralizados se publicó el 8 de febrero, obtuvo 942 comentarios y 474 compartidos.

Encuesta más difundida en redes sociales. | Foto: Facebook

Otra publicación, presentada a modo de video el 6 de febrero, alcanzó las 4.7 mil vistas.

Encuesta difundida a modo de video en redes sociales. | Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

A pesar de que la imagen aparenta ser legítima, existen algunas inconsistencias que ponen en duda su veracidad. La primera, por ejemplo, es que la encuesta es atribuida a Datum, por lo que, se realizó una búsqueda en su página web para corroborar la información. El primer y único documento del 2026 vinculado a la intención de voto fue publicado el pasado 25 de enero. En este, se observa que Ricardo Belmont no lidera la lista, sino que lo hacen Rafael López Aliaga con 11.7%, Keiko Fujimori con 8% y Carlos Álvarez con 5.7%. El representante del Partido Cívico Obras ocupaba el décimo lugar, con un 1.5%.

Ficha técnica de la encuesta de Datum. | Foto: Datum

Encuesta de intención de voto presidencial que muestra a Ricardo Belmont en décimo lugar. | Foto: Datum

La segunda inconsistencia se vincula a la edición de la imagen, pues, para algunos candidatos se mostraba ‘nombre + apellido paterno’; para otros, ‘nombre + apellido materno’; para otros, ‘apellido paterno + apellido materno’; y para otros, ‘apodo + apellido paterno’. No había uniformidad.

Detalles de los nombres de cada candidato en la fotografía viralizada. | Foto: Facebook

Además, los rostros de los candidatos utilizados para editar la fotografía se parecen entre sí y no corresponden a sus rasgos distintivos.

Edición de los rostros de los candidatos en la fotografía viralizada. | Foto: Facebook

Por último, los logos de los partidos políticos de cada candidato no corresponden a los reales: en algunos casos se muestran imágenes similares, mas no las originales; y en otros, simplemente se han colocado los de otra agrupación.

Diferencias en los logos falsos y originales de cada partido político. | Foto: Facebook

Diferencias en los logos falsos y originales de cada partido político. | Foto: Facebook

Conclusión

En Facebook se ha difundido una encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales atribuida a Datum, en la que se afirma que Ricardo Belmont lidera la lista. No obstante, la información auténtica señala que el primer lugar corresponde a Rafael López Aliaga. El contenido, además, presenta señales de manipulación, como falta de uniformidad en los nombres de cada candidato, fotografías que no coinciden con sus rostros originales e inconsistencias en los logotipos. Por dichos motivos, la imagen viralizada carece de autenticidad.

