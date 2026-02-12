Ricardo Belmont no lidera la lista de intención de voto a la presencia 2026: encuesta presenta inconsistencias

Ricardo Belmont lidera la lista de intención de voto a la presidencia 2026 de Datum.
En redes sociales circula una encuesta falsa sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de Perú 2026, atribuida a Datum, en la que se muestra que Ricardo Belmont lidera con 12%. Sin embargo, el contenido real posiciona en primer lugar a Rafael López Aliaga con 11.7% y a Belmont en décimo lugar con 1.5%. Por otro lado, la imagen viralizada presenta inconsistencias de edición, tales como la falta de uniformidad en los nombres de cada candidato, rostros distintos a los originales y logos de partidos incorrectos o falsos, lo que desmiente su autenticidad.
En Facebook se ha difundido una encuesta en la que se muestra a Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, liderar la lista de candidatos con mayor intención de voto a la presidencia del Perú 2026 con un 12%; seguido de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con un 9.2%; y de Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, con un 5.8%.
Uno de los contenidos más viralizados se publicó el 8 de febrero, obtuvo 942 comentarios y 474 compartidos.
Otra publicación, presentada a modo de video el 6 de febrero, alcanzó las 4.7 mil vistas.
A pesar de que la imagen aparenta ser legítima, existen algunas inconsistencias que ponen en duda su veracidad. La primera, por ejemplo, es que la encuesta es atribuida a Datum, por lo que, se realizó una búsqueda en su página web para corroborar la información. El primer y único documento del 2026 vinculado a la intención de voto fue publicado el pasado 25 de enero. En este, se observa que Ricardo Belmont no lidera la lista, sino que lo hacen Rafael López Aliaga con 11.7%, Keiko Fujimori con 8% y Carlos Álvarez con 5.7%. El representante del Partido Cívico Obras ocupaba el décimo lugar, con un 1.5%.
La segunda inconsistencia se vincula a la edición de la imagen, pues, para algunos candidatos se mostraba ‘nombre + apellido paterno’; para otros, ‘nombre + apellido materno’; para otros, ‘apellido paterno + apellido materno’; y para otros, ‘apodo + apellido paterno’. No había uniformidad.
Además, los rostros de los candidatos utilizados para editar la fotografía se parecen entre sí y no corresponden a sus rasgos distintivos.
Por último, los logos de los partidos políticos de cada candidato no corresponden a los reales: en algunos casos se muestran imágenes similares, mas no las originales; y en otros, simplemente se han colocado los de otra agrupación.
En Facebook se ha difundido una encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales atribuida a Datum, en la que se afirma que Ricardo Belmont lidera la lista. No obstante, la información auténtica señala que el primer lugar corresponde a Rafael López Aliaga. El contenido, además, presenta señales de manipulación, como falta de uniformidad en los nombres de cada candidato, fotografías que no coinciden con sus rostros originales e inconsistencias en los logotipos. Por dichos motivos, la imagen viralizada carece de autenticidad.
