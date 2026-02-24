HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨EN VIVO | JOSÉ MARÍA BALCÁZAR toma JURAMENTO a su nuevo Gabinete | #las10deldía

Política

Belfurt Castillo Vera jura como nuevo ministro de Educación del Gobierno de José Balcázar

Castillo Vera ingresa en reemplazo de Jorge Figuera Guzmán, exministro en la gestión de José Jerí.

Belfurt Castillo Vera jura como nuevo ministro de Educación del Gobierno de José Balcázar
Belfurt Castillo Vera jura como nuevo ministro de Educación del Gobierno de José Balcázar

Belfurt Castillo Vera jura como nuevo ministro de Educación del Gobierno de José Balcázar

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Hernando de Soto: José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete

Hernando de Soto: José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete

LEER MÁS
EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

LEER MÁS
Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

LEER MÁS
Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

Denisse Miralles jura como nueva presidenta de la PCM y deja el Ministerio de Economía y Finanzas

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: presidenta toma juramento de nuevos ministros de Estado

José María Balcázar EN VIVO: presidenta toma juramento de nuevos ministros de Estado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hugo Alberto Begazo de Bedoya jura como ministro del Interior del gobierno de José María Balcázar

Gerardo López, exviceministro de Jerí, jura como nuevo ministro de Economía: perfil y hoja de vida

Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de José María Balcázar

Política

Hugo Alberto Begazo de Bedoya jura como ministro del Interior del gobierno de José María Balcázar

Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de José María Balcázar

EN VIVO José Balcázar toma juramento de ministros de Estado: Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Belfurt Castillo Vera jura como nuevo ministro de Educación del Gobierno de José Balcázar

Hugo Alberto Begazo de Bedoya jura como ministro del Interior del gobierno de José María Balcázar

Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025