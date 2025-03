Puno: Sutep anuncia movilización para exigir derogatoria de ley que buscaría frenar protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte

Más de 14 mil docentes de la región Puno, mediante una movilización de carácter nacional programada para este 24 de abril, exigirán la derogatoria de la Ley 32242 que buscaría frenar la lucha del sector magisterio contra el Gobierno de Dina Boluarte, siendo considerada como punitiva e inconstitucional.

Esta movilización será pacífica y culminará con un mitin en Puno. De no obtener respuesta positiva, el magisterio advierte evaluar una huelga nacional indefinida para el próximo 16 de junio.

Pedro Quispe Quisocala, sub secretario de prensa y propaganda del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en Puno, informó que mediante un acuerdo entre los representantes de las 13 provincias de la región, acordaron llevar a cabo la movilización preventiva a nivel nacional.

Según reiteró Quispe, la citada ley peruana establece la destitución automática de los docentes y personal administrativo de instituciones educativas sin derecho a defensa, una ley considerada anticonstitucional, que pone en riesgo la estabilidad laboral del personal educativo con despido automático, que no ocurre en ningún sector, como salud y otros; el gobierno buscaría intimidar al magisterio por las constantes manifestaciones en su contra, aseguran los agremiados.

Secretario del Sutep anuncia la congregación de más de 14 mil docentes. Créditos: Cinthia Álvarez / La República.

"Esta ley es totalmente anticonstitucional, una ley punitiva. Esta ley solamente afecta al sector magisterio, y lo que quiere este gobierno y este congreso es intimidarnos y generar una persecución de las luchas populares. Ellos saben que cada año el magisterio realiza una huelga contundente, y por ende ahora quieren callarnos porque tienen temor", añadió.

Según el acuerdo, el 24 de abril todas las bases de la provincia de la zona norte a las 9:00 de la mañana, se concentrarán en el centro poblado de Alto Puno, mientras que las bases de la zona sur se congregarán en el ovalo del centro poblado Salcedo para luego en marcha ingresar a la Plaza de Armas de Puno y concluir con un mitin.

Quispe Quisocala, informó que de no tener respuestas positivas ante el pedido, el magisterio evaluará una huelga indefinida de carácter nacional para el próximo 16 de junio del presente.

"Aproximadamente estarán 14 mil maestros pidiendo la derogatoria de esta ley. De no ser escuchados por el gobierno y no derogar esta ley punitiva que amenaza a directores, sub directores, auxiliares de educación y personal de administración de retirarnos sin defensa alguna, vamos a evaluar una huelga indefinida nacional", finalizó.