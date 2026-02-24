HOYSuscripcion LR Focus

Denisse Miralles: perfil y experiencia de la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Anteriormente, se desempeñó como ministra de Economía durante la corta gestión del expresidente José Jerí.

Denisse Miralles: perfil y experiencia de la nueva presidenta del Consejo de Ministros
Denisse Miralles: perfil y experiencia de la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Denisse Azucena Miralles Miralles asumió el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Gobierno de José María Balcázar. Anteriormente, se desempeñó como ministra de Economía durante la corta gestión del expresidente José Jerí.

Denisse Miralles: perfil y estudios

Nacida el 8 de noviembre de 1976 en Lima, Miralles se formó como ingeniera economista en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y amplió su preparación con una maestría en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama (Japón). Además, complementó su formación con cursos especializados en infraestructura y asociaciones público–privadas (APP) en la Harvard Kennedy School, la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y la Universidad del Pacífico.

Denisse Miralles: experiencia profesional

Su trayectoria profesional supera los 22 años de experiencia en el sector público, con especialización en política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público–privadas.

Miralles ha ocupado diversos cargos técnicos y de liderazgo en instituciones clave como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión.

En el MEF se desempeñó como consultora en las áreas de políticas de ingresos públicos y descentralización fiscal, además de ser jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde 2014 lideró la Dirección de Inversiones Descentralizadas en ProInversión, promoviendo proyectos de inversión con enfoque regional y local, y fue viceministra de Economía antes de su actual designación al frente del MEF.

