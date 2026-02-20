Delia Espinoza sobre José Balcázar: "Está involucrado en varias investigaciones"

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la designación de José María Balcázar como presidente y recordó que tiene "varias investigaciones".

"Este señor Balcázar está en varias investigaciones involucrado y de lo que yo recuerdo en este momento, hay una denuncia constitucional sobre él y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos intercambios de favores, respecto de el nombramiento irregular de una nuera de este señor de Lambayeque", indicó en entrevista con Pulso Informativo.

TE RECOMENDAMOS ¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Sobre ese caso, resaltó que se trata de una "denuncia constitucional con elementos de convicción", pero que está en trámite desde "hace años".

Adicionalmente, mencionó que Balcázar fue presidente del concurso que hubo para la elección del actual Tribunal Constitucional. "Por lo tanto ,él es el responsable de lo que se ha tramitado de lo que se ha desarrollado en este concurso y de los miembros en este momento".

ICAL Lambayeque rechaza postulación de José María Balcázar

El Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL Lambayeque) emitió un pronunciamiento público rechazando la designación de Balcázar Zelada como nuevo presidente del Perú.

Mencionan que existen "varias denuncias penales que se encuentran en sede judicial pendientes de resolverse", las cuales se vieron dilatadas por la inmunidad parlamentaria.

Por citar un caso, el ICAL indica: "N°8804-2019 seguido ante el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria - Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y N°09240-2025-0-1706-JR-PE-04; y otros".

La institución resaltó que producto de estos cuestionamientos, tras un proceso disciplinario el Consejo de Ética resolvió "expulsarlo definitivamente de la orden", "pronunciamiento que fue confirmado al resolver su apelación por el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque a través de la Resolución de Vista N°3, emitida el 2 de diciembre de 2024".