Óscar 2026: ¿quién ganará la estatuilla a mejor película?

Esta noche, en la ceremonia de los Óscar, solo hay una categoría que tiene una favorita y que ha convencido a la crítica: Jessie Buckley como mejor actriz por Hamnet. En cuanto a la temporada, debe ser una de las pocas ediciones de los premios de la Academia en que dos películas llegan prácticamente empatadas. Se trata de Una batalla tras otra y Pecadores. La última, llega con el cintillo de haber logrado un récord histórico con 16 nominaciones, pero también es una película sobre vampiros en Mississippi en tiempos de segregación.

“Se gasta mucho dinero para justificar la idea falsa de que los seres humanos somos diferentes unos de otros. Cada vez que escucho una canción, veo una pintura o leo un poema de otra parte del mundo creado por alguien que está siendo sometido y deshumanizado algo se estremece en mí, me reconozco en su dolor. Y eso nos hace iguales. Lo que sufrió la gente en el delta del Mississippi en 1932 es lo que sufren hoy otras personas en cualquiera de las guerras en marcha”, dijo Ryan Coogler en una reciente entrevista con El Mundo.

De hecho, un triunfo de Pecadores sería un gesto político como cuando ganó la película surcoreana Parásitos en 2020 (llevó a que Donald Trump dijera que tenían que recuperar la época dorada de Hollywood “¿Podemos recuperar Lo que el viento se llevó por favor?); pero también lo sería una victoria de la brasileña El agente secreto ambientada en la dictadura o incluso Una batalla tras otra, la adaptación de la novela de Thomas Pynchon, Vineland. Dirigida por Paul Thomas Anderson, un grupo que se rebela contra las políticas migratorias en medio de las redadas de ICE.

Pero Pecadores parece la película llamada a lograr récords este año: la diseñadora de vestuario, Ruth E. Carter, se convirtió en la primera mujer afroamericana en conseguir más nominaciones en la historia de los premios Academia. Por otro lado, uno de los nominados a mejor dirección es Paul Thomas Anderson, un cineasta que lo ha ganado todo en su carrera, excepto un Óscar. Una parte de la crítica considera que la Academia le entregará la estatuilla.

Teyana Taylor, Chase Infiniti, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro.

Si no ganase Una batalla tras otra o Pecadores, esta edición dejaría claro que los premios previos, como los Globos de Oro, BAFTA, Critics’ Choice Awards, SAG y los Writers Guild Awards (WGA), no son más un termómetro para los Óscar. Entre las 10 nominadas a mejor película, Hamnet de Chloé Zhao, estaría en tercer lugar y tendría una ventaja sobre la noruega Sentimental Value. La directora china compite en la categoría de mejor guion adaptado, es la única directora nominada y ya ganó el Óscar en 2021 por Nomadland.

Ambas películas unen el cine y el teatro, una desde el origen de un clásico de William Shakespeare, contado desde la mirada de su esposa, Agnes y, la segunda, la historia de un cineasta ególatra distanciado de sus hijas que busca reencontrarse con ellas a través de una nueva película. El elenco principal de la cinta dirigida por Joachim Trier está nominado: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning.

En cuanto a Latinoamérica, algunos artículos sobre las predicciones en Hollywood, señalan que “debería ganar” El agente secreto. En la prensa estadounidense que tiene acceso a las opiniones dentro del circuito de premios, el nombre de Wagner Moura, protagonista de la candidata brasileña, no se ha desvanecido como el del protagonista de Marty Supreme, Timothée Chalamet. Si El agente secreto no gana como mejor película, mejor actor o película internacional (esta estatuilla ya la ganó el año pasado Brasil por Aún estoy aquí), es probable que gane como mejor casting.

La historia ambienta en la década de los 70, tiene un personaje clave con doña Sebastiana (Tânia Maria), la anciana que acoge a los perseguidos por el régimen militar. Es en esas escenas en que el filme brilla por su reparto coral. Quizá podría tener más oportunidades en esta nueva categoría ya que como mejor película internacional compite con Sentimental Value, con la ganadora de la Palma de Oro de Cannes, Fue solo un accidente y con La voz de Hind Rajab. Las dos últimas pudieron ser nominadas a mejor película.

La ceremonia y el refuerzo de seguridad

La 98ª edición de los premios de la Academia tendrá como presentador a Conan O’Brien. Siguiendo lo que hizo en la ceremonia del 2025, se espera un monólogo que incomode con bromas sobre los problemas que abordan los filmes y, que hable acerca de la coyuntura como cuando recordó los incendios forestales de Los Ángeles.

“Llevo dentro un pequeño vikingo barbudo. Ha estado ahí desde que tenía diez años. Y cuando ese vikingo decida algo, ya sea sustituir a David Letterman sin experiencia, esquiar en una pista avanzada por la que no tengo derecho a bajar o presentar los Oscar, eso es lo que va a pasar”, ha dicho a The Hollywood Reporter. A partir de las 16:00 PT (desde las 6 de la tarde en Perú) se podrá ver la antesala y alfombra roja.

Al cierre de esta edición, la prensa estadounidense confirmó que la ceremonia de los Óscar contará con medidas de seguridad sin precedentes en el Teatro Dolby debido a la guerra en Oriente Medio. Han desplegado drones de vigilancia y el productor ejecutivo Raj Kapoor sostuvo que trabajan en colaboración del FBI. Los Ángeles Times, señala: “La seguridad es más estricta que nunca: un perímetro policial de 1,6 kilómetros en medio de la guerra con Irán”.