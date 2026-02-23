Oxenford tilda de “show” la llegada de Hernando de Soto a la PCM: “¿Dónde está el Gobierno comunista?”

En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford no dejó de mencionar lo que viene pasando dentro del Gobierno tras la asunción de José María Balcázar como jefe de Estado, en primer lugar, y luego con el nombramiento de Hernando de Soto como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien, para la periodista, no solo es de tendencia “liberal”, sino muy “torpe”, políticamente hablando. ¿Dónde está el Gobierno comunista?... Esto no es más que un show”, señaló.

“Empecemos porque no es normal tener 8 presidentes en 10 años, eso no es normal. Y quiénes son los que determinan que lo que le conviene al país o a cierto sector empresarial, cierta parte de los medios de comunicación y la clase política que gobierna, mantenernos en esta montaña rusa… ellos, que podrían hacer algo para dar estabilidad, apostar por la gobernabilidad, por supuesto, pero son ellos los que proponen las leyes y las aprueban, los que modifican la Constitución Política del Perú, los que deciden qué se hace y qué no se hace, los que ponen a un presidente y luego en función de sus conveniencias lo sacan o lo dejan un tiempito más”, dijo enérgicamente la conductora tras conocerse de esta decisión.

Por otro lado, Oxenford criticó, que mientras “Rafael López Aleaga y Keiko Fujimori se sacan los ojos, se dicen de todo”, el país continúa atrapado en la inestabilidad. Según afirmó, resulta contradictorio que ahora se invoque la gobernabilidad como bandera, cuando —según sostuvo— han sido actores centrales en la crisis política de los últimos años. “Denuncio al pacto, qué gracioso, ¿no?”, replicó citando el discurso del propio López Aliaga, para luego insistir en que la ciudadanía no puede perder de vista los antecedentes y las responsabilidades compartidas en este constante vaivén del poder.

En esa misma línea, la conductora cuestionó el discurso confrontacional entre ambos líderes políticos y puso en duda la supuesta distancia que hoy intentan marcar. “¿Qué pacto, señor López Aliaga?”, ironizó y recordó que “Renovación Popular, tres doritos antes, formaba parte también de esta secta que dominaba el Congreso”. Para la conductora, el intercambio de acusaciones no es más que una estrategia para deslindar responsabilidades ante la opinión pública, cuando en la práctica —según remarcó— han coincidido en decisiones clave dentro del Parlamento. “Mezclar perro, gato y pericote en una mesa directiva”, añadió, fue parte de esa lógica de alianzas contradictorias que hoy pretenden desconocer.