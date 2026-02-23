HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
EN VIVO | 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     EN VIVO | 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     EN VIVO | 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Alerta por el Fenómeno del Niño: ¿estamos preparados? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Mirtha Vásquez a José Balcázar tras elegir a Hernando de Soto en PCM: "Es un títere e hijo del pacto mafioso"

Según Vásquez, esta designación representa una estrategia política entre el Ejecutivo y el Congreso.

Mirtha Vásquez indicó que existe un "pacto mafioso" entre el Congreso y el Ejecutivo.
Mirtha Vásquez indicó que existe un "pacto mafioso" entre el Congreso y el Ejecutivo. | Foto: composición LR/ Congreso

La abogada y expremier, Mirtha Vásquez, calificó de "títere" al actual presidente José Balcázar y señaló que la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros (PCM) es la consumación de un "pacto mafioso" entre el Ejecutivo y sectores cuestionados del Congreso.

Vásquez, quien lideró la PCM en una etapa previa de este sector político, no escatimó en críticas. Según la exautoridad, la llegada de De Soto no responde a una búsqueda de idoneidad técnica, sino a una estrategia de supervivencia política de Balcázar.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Hernando De Soto, ultraderechista creyente de la 'mano invisible' del libre mercado y profujimorista, es el nuevo PCM. Esta es la clara demostración de que José Balcázar no es ni de izquierda ni comunista, sino un títere e hijo del pacto mafioso que sigue gobernando el país", indicó Vásquez en X.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

lr.pe

Anteriormente, Vásquez señaló al fujimorismo como el principal responsable de la inestabilidad política en el Perú. Según la ex premier, esta organización ha impulsado, desde el 2016, una estrategia de desestabilización basada en la vacancia sistemática de presidentes.

En esa misma línea, también arremetió contra el Parlamento y lo acusó de acabar con el equilibrio de poderes y haberse irrogado “todo el poder”.

"Rospigliosi puede salir a amenazar a jueces y escupirnos y burlarse en nuestra cara, los congresistas pueden pegarle a quien se les cruce por la calle, ¿no? ¿Saben por qué? Porque es la expresión del poder acumulado que no puede pasar dentro de un Estado… Rospigliosi se mete a cada rato a las audiencias a decir ‘cuidado, los vamos a sancionar’, como si él fuera el rey, y es el que ha colocado a la JNJ”, mencionó en el programa ‘Arde Troya’.

Notas relacionadas
Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

LEER MÁS
Indira Huilca cuestiona designación de Hernando de Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

Indira Huilca cuestiona designación de Hernando de Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

LEER MÁS
Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

LEER MÁS
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mirtha Vásquez a José Balcázar tras elegir a Hernando de Soto en PCM: "Es un títere e hijo del pacto mafioso"

Esta seria la cantante colombiana nominada a los Latín Grammy que estaría saliendo con Nicole Zignago

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la Liga 1 2026: se juega el primer tiempo del partido

Sociedad

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Contraloría alerta graves fallas en 16 hospitales del Minsa en Lima: pacientes atendidos en pasillos, sin personal y equipos inoperativos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Sorteo define debate presidencial 2026: así quedaron los candidatos por fecha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025