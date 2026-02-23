Mirtha Vásquez a José Balcázar tras elegir a Hernando de Soto en PCM: "Es un títere e hijo del pacto mafioso"

Mirtha Vásquez indicó que existe un "pacto mafioso" entre el Congreso y el Ejecutivo. | Foto: composición LR/ Congreso

Mirtha Vásquez indicó que existe un "pacto mafioso" entre el Congreso y el Ejecutivo. | Foto: composición LR/ Congreso

La abogada y expremier, Mirtha Vásquez, calificó de "títere" al actual presidente José Balcázar y señaló que la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros (PCM) es la consumación de un "pacto mafioso" entre el Ejecutivo y sectores cuestionados del Congreso.

Vásquez, quien lideró la PCM en una etapa previa de este sector político, no escatimó en críticas. Según la exautoridad, la llegada de De Soto no responde a una búsqueda de idoneidad técnica, sino a una estrategia de supervivencia política de Balcázar.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Hernando De Soto, ultraderechista creyente de la 'mano invisible' del libre mercado y profujimorista, es el nuevo PCM. Esta es la clara demostración de que José Balcázar no es ni de izquierda ni comunista, sino un títere e hijo del pacto mafioso que sigue gobernando el país", indicó Vásquez en X.

Anteriormente, Vásquez señaló al fujimorismo como el principal responsable de la inestabilidad política en el Perú. Según la ex premier, esta organización ha impulsado, desde el 2016, una estrategia de desestabilización basada en la vacancia sistemática de presidentes.

En esa misma línea, también arremetió contra el Parlamento y lo acusó de acabar con el equilibrio de poderes y haberse irrogado “todo el poder”.

"Rospigliosi puede salir a amenazar a jueces y escupirnos y burlarse en nuestra cara, los congresistas pueden pegarle a quien se les cruce por la calle, ¿no? ¿Saben por qué? Porque es la expresión del poder acumulado que no puede pasar dentro de un Estado… Rospigliosi se mete a cada rato a las audiencias a decir ‘cuidado, los vamos a sancionar’, como si él fuera el rey, y es el que ha colocado a la JNJ”, mencionó en el programa ‘Arde Troya’.