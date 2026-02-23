HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

López-Chau sube en las encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP cuestiona a Balcázar y Hernando de Soto: “Estos dos señores de 84 y 83 años están fuera de la realidad”

Rosa María Palacios criticó la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, al recordarlo como "defensor" de la minería ilegal y privatización de tierras comunales.

La periodista opinó del nombramiento de Hernando de Soto en el premierato. Foto: composición LR
La periodista opinó del nombramiento de Hernando de Soto en el premierato. Foto: composición LR

En ‘Sin guion’, Rosa María Palacios criticó el anuncio que hiciera el Gobierno de José María Balcázar sobre la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, quien, pese a su “larga trayectoria” dentro del mundo de la política, habría sido defensor de la minería ilegal y de la privatización de las tierras comunales siguiendo el modelo estadounidense de las comunidades nativas en Alaska, como recordó la periodista. “O sea, la única explicación que yo tengo es que estos dos señores de 84 y 83 años están completamente fuera de la realidad”, refutó.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Nada es prioridad salvo la visita que va a hacer De Soto a Canadá y a los Estados Unidos a reunirse con líderes indígenas. En un premierato que debería durar cinco meses. Es su primer comunicado... ”, dijo Palacios refiriéndose al anuncio del encuentro que planea el nuevo premier con líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tender puentes y “promover la unión del cóndor y el águila”. 

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, la conductora mencionó que, precisamente antes de este aviso, Hernando de Soto se hizo “famoso” y desató una ola de cuestionamientos tras conocerse que aparecía en los Epstein files, en los que una mujer no identificada, pero relacionada con este círculo, lo llama “embustero” y acusa de tener un comportamiento “grosero”.

PUEDES VER: Presidente Balcázar designa a José Luis Torrico nuevo secretario general del Despacho Presidencial

lr.pe

“La verdad es una cosa tan disparatada lo que estamos viendo, pero tan disparatada que uno piensa a veces que estamos viviendo en un manicomio. ¿Qué tiene que ver el águila americana con el cóndor? ¿De qué estamos hablando? Podrían improvisar un poquito menos, porque todo esto es fruto, por supuesto, de la absoluta improvisación. Y sirve para distraernos, ¿no?”, cuestionó Rosa María Palacios.

Finalmente, la periodista aclaró que acá el “tema de fondo” es el “pacto de los ministerios”, situación que volverá a la palestra cuando se elija al nuevo gabinete. “Pero están que se sacan los ojos. En vez de poner gente técnica y profesional en servicios críticos, que están en una situación de crisis, no… Se están sacando los ojos por los ministerios”, reveló.

Notas relacionadas
Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

LEER MÁS
José María Balcázar sobre Hernando de Soto: "Tiene contactos. Lo podemos aprovechar para un crédito internacional"

José María Balcázar sobre Hernando de Soto: "Tiene contactos. Lo podemos aprovechar para un crédito internacional"

LEER MÁS
Hernando de Soto, nuevo primer ministro del Gobierno de José María Balcázar

Hernando de Soto, nuevo primer ministro del Gobierno de José María Balcázar

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

LEER MÁS
Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

LEER MÁS
Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Arrestan a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU., acusado de pasar información confidencial a Epstein cuando era ministro

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Política

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José María Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José María Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025