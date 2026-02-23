RMP cuestiona a Balcázar y Hernando de Soto: “Estos dos señores de 84 y 83 años están fuera de la realidad”

En ‘Sin guion’, Rosa María Palacios criticó el anuncio que hiciera el Gobierno de José María Balcázar sobre la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, quien, pese a su “larga trayectoria” dentro del mundo de la política, habría sido defensor de la minería ilegal y de la privatización de las tierras comunales siguiendo el modelo estadounidense de las comunidades nativas en Alaska, como recordó la periodista. “O sea, la única explicación que yo tengo es que estos dos señores de 84 y 83 años están completamente fuera de la realidad”, refutó.

“Nada es prioridad salvo la visita que va a hacer De Soto a Canadá y a los Estados Unidos a reunirse con líderes indígenas. En un premierato que debería durar cinco meses. Es su primer comunicado... ”, dijo Palacios refiriéndose al anuncio del encuentro que planea el nuevo premier con líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tender puentes y “promover la unión del cóndor y el águila”.

Asimismo, la conductora mencionó que, precisamente antes de este aviso, Hernando de Soto se hizo “famoso” y desató una ola de cuestionamientos tras conocerse que aparecía en los Epstein files, en los que una mujer no identificada, pero relacionada con este círculo, lo llama “embustero” y acusa de tener un comportamiento “grosero”.

“La verdad es una cosa tan disparatada lo que estamos viendo, pero tan disparatada que uno piensa a veces que estamos viviendo en un manicomio. ¿Qué tiene que ver el águila americana con el cóndor? ¿De qué estamos hablando? Podrían improvisar un poquito menos, porque todo esto es fruto, por supuesto, de la absoluta improvisación. Y sirve para distraernos, ¿no?”, cuestionó Rosa María Palacios.

Finalmente, la periodista aclaró que acá el “tema de fondo” es el “pacto de los ministerios”, situación que volverá a la palestra cuando se elija al nuevo gabinete. “Pero están que se sacan los ojos. En vez de poner gente técnica y profesional en servicios críticos, que están en una situación de crisis, no… Se están sacando los ojos por los ministerios”, reveló.