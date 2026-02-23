Bellido cuestiona a partidos tras elección de Balcázar: “Nadie quiere reconocer al bebito”

Guido Bellido, congresista y candidato al Senado por Podemos, fue entrevistado por Rosa María Palacios en la secuencia ‘Sin guion electoral’ y resaltó de manera positiva la elección de José María Balcázar como presidente de la república. Además, reveló que tanto los de Renovación Popular como los acuñistas y los de Fuerza Popular terminaron inclinándose por Balcázar, por más que no querían esto en un inicio. “Acá el problema es que ya en este escenario político electoral nadie quiere reconocer al bebito”, agregó.

En tanto, destacó al actual mandatario por su “criterio” y “nivel de conversación”. “La que votó por él y le dio la victoria fue Maricarmen Alva”, dijo en tono irónico el parlamentario y dio a entender que la extitular del Legislativo no tenía chances de llevarse la Presidencia por el trato “antipático” hacia sus colegas. Por otro lado, refutó que Balcázar haya sido tildado de “comunista” y que esto no es más que un invento de López Aliaga.

“Ahora con el nombramiento del premier, prácticamente, han hecho quedar en ridículo a todos esos chistosos… Yo no creo que sea pacto, la verdad, porque de ser pacto, no creo que Vladimir Cerrón haya planteado que el premier sea Hernando de Soto. Y si en el pacto participó Cerrón, en todo caso, no lo sé”, finalizó el parlamentario.