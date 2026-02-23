HOYSuscripcion LR Focus

Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Política

Bellido cuestiona a partidos tras elección de Balcázar: “Nadie quiere reconocer al bebito”

El congresista y candidato por Podemos elogió la designación de José María Balcázar como presidente y refutó así las acusaciones de "comunismo" en contra del jefe de Estado, las que considera un invento de López Aliaga.

El candidato al Senado por el partido Podemos respaldó elección de José María Balcázar. Foto: composición LR
Guido Bellido, congresista y candidato al Senado por Podemos, fue entrevistado por Rosa María Palacios en la secuencia ‘Sin guion electoral’ y resaltó de manera positiva la elección de José María Balcázar como presidente de la república. Además, reveló que tanto los de Renovación Popular como los acuñistas y los de Fuerza Popular terminaron inclinándose por Balcázar, por más que no querían esto en un inicio. “Acá el problema es que ya en este escenario político electoral nadie quiere reconocer al bebito”, agregó. 

En tanto, destacó al actual mandatario por su “criterio” y “nivel de conversación”. “La que votó por él y le dio la victoria fue Maricarmen Alva”, dijo en tono irónico el parlamentario y dio a entender que la extitular del Legislativo no tenía chances de llevarse la Presidencia por el trato “antipático” hacia sus colegas. Por otro lado, refutó que Balcázar haya sido tildado de “comunista” y que esto no es más que un invento de López Aliaga.

