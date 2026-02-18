El día que José María Balcázar defendió el matrimonio infantil: "Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer"

El presidente de la República, José María Balcázar, ha sido recordado por sus polémicas declaraciones sobre el matrimonio infantil y por abstenerse en la votación de la ley que prohíbe ese tipo de casamiento en el Perú.

Durante el debate del dictamen que buscaba eliminar y prohibir este tipo de matrimonios en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en junio del 2023, Bálcazar aseguró que el matrimonio en Perú "es disfuncional". Asimismo, cuestionó el fin de la norma y dijo que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

"Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Disfuncional totalmente. Hoy la gente no se casa; todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos qué? ¿Prohibir a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad? ¿Queremos impedir eso?, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva, etc", declaró en una sesión virtual.

Luego, añadió su justificación que, lejos de ayudarlo, aumentó los cuestionamientos. "Perola gran mayoría aquí, en las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer; eso está estudiado".

"El problema es cómo prohibir el embarazo; falta el programa de la píldora, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años? No tienen conflicto con nadie”, acotó.

Tras sus declaraciones, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado rechazando los dichos de Balcázar por "insistir en normalizar las relaciones sexuales entre personas adultas con adolescentes en edad escolar".

"Estos hechos esconden una situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes, situación dolorosa y desdeñable que afecta gravemente su bienestar integral y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Tan igual de leonino lo hace el matrimonio infantil", indicó el MIMP.