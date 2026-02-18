Víctor Rodriguez Monteza, exfiscal supremo vinculado a los Cuellos Blancos, señaló ante el TC que su destitución fue "injusta"

Rodríguez Monteza fue apartado de la Fiscalía por presuntamente estar afiliado a los Cuellos Blancos del Puerto | Composición: LR.

Rodríguez Monteza fue apartado de la Fiscalía por presuntamente estar afiliado a los Cuellos Blancos del Puerto | Composición: LR.

Víctor Rodríguez Monteza, exfiscal supremo cuya destitución en el Ministerio Público se produjo por presuntas vinculaciones con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, se presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) tras interponer una demanda de amparo con la que busca anular dicha sanción. El exmagistrado señaló ante los jueces que su destitución, ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue “injusta”.

“Quiero decir que he sido injustamente destituido después de una trayectoria como fiscal adjunto supremo primero y supremo titular después, en la que no he tenido ninguna observación a mi conducta en toda mi carrera (…)”, señaló durante la sesión del máximo intérprete de la Constitución.

Según argumenta Rodríguez Monteza, la JNJ lo destituyó fuera del plazo establecido para llevar a cabo el proceso disciplinario. El exfiscal sostiene que el 24 de noviembre presentó un pedido para que el proceso caduque por vencimiento de plazo; que ese mismo día el pleno se reunió de urgencia y aprobó su destitución; que la resolución aparece fechada el día 24, pero fue firmada el 25; y que recién ese 25 fue notificado. Con ello, busca sugerir que la decisión se adoptó de manera apresurada o con inconsistencias formales que podrían afectar su validez y vulnerar el debido proceso.

Como se recuerda, Rodríguez Monteza habría alertado a integrantes de esta presunta red criminal de que sus llamadas estaban siendo interceptadas. “Acá vengo por una justicia, quizás más allá de los hechos, por una justicia del debido proceso. Lo que ha ocurrido es que no se ha respetado el plazo de caducidad”, indicó.

Rodríguez Monteza negó acciones a favor de Los Cuellos Blancos

El extrabajador del Ministerio Público también afirmó que las acusaciones en su contra por filtrar información a Los Cuellos Blancos son falsas. Acusó falta de neutralidad en la evaluación de las pruebas incluidas en su caso.

“Todos son conjeturas, afirmaciones de terceros, de gente que ni me conoce, pero afirma tal o cual cosa. Es gente que, en una declaración secreta, dijo una cosa, pero en declaración pública y frente a abogados cambió la versión. Sin embargo, toda versión que pueda ser favorable a mi total inocencia no fue valorada y solo se tomaron estas conjeturas que vienen de indicios presuntivos, que en realidad son falacias mal construidas”, mencionó.

Así fue la destitución de Rodríguez Monteza

Como ya se mencionó, la JNJ abrió un procedimiento disciplinario en contra de Rodríguez Monteza por presuntamente haber advertido a implicados de la red sobre interceptaciones telefónicas y diligencias fiscales, hechos que fueron considerados como posibles faltas muy graves en el ejercicio de su función como fiscal supremo.

Durante el trámite, la JNJ evaluó audios, testimonios y actuaciones fiscales vinculadas al caso. Rodríguez Monteza ejerció su defensa y cuestionó la legalidad del proceso, alegando vulneraciones al debido procedimiento. No obstante, el pleno de la JNJ concluyó que existían elementos suficientes para establecer responsabilidad disciplinaria, al considerar que su conducta comprometía la independencia y probidad que exige el cargo de fiscal supremo.

En noviembre de 2021, la JNJ resolvió destituirlo como fiscal supremo titular y cancelar su título, al determinar que incurrió en faltas muy graves. La decisión puso fin a su carrera en el Ministerio Público.