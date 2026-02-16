Fiscal Chávez Cotrina califica de "inejecutable" propuesta del gobierno de José Jerí contra la extorsión

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, calificó de “inejecutable” la propuesta del gobierno de José Jerí para crear el “Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos”. Para el fiscal, la iniciativa carece de sentido, ya que no existe presupuesto suficiente para llevarla a cabo.

“Pretender que se creen y funcionen nuevas fiscalías especializadas sin una asignación económica específica vuelve a la norma, en la práctica, inejecutable. Este año, además, se nos ha recortado el presupuesto institucional. ¿Cómo vamos a asumir nuevas funciones si ni siquiera contamos con los recursos suficientes para la operatividad actual? (…) Sin financiamiento, cualquier ampliación estructural resulta inviable y debilita la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales cada vez más violentas”, cuestionó Chávez Cotrina.

El sistema, creado mediante decreto, busca acelerar los procesos, fortalecer la articulación interinstitucional y reforzar la protección a las víctimas, incorporando medidas como la ampliación de los plazos de detención y herramientas especiales de investigación.

No obstante, y en línea con la crítica de Chávez Cotrina, el decreto legislativo solo señala que se financiará con los recursos ya existentes de las entidades involucradas.

Jerí retrasó nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

El presidente José Jerí volvió a postergar la presentación del Plan de Seguridad Nacional. Aunque el Ejecutivo había anunciado que el documento sería dado a conocer el 12 de febrero, el calendario volvió a modificarse y, hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para su exposición pública.

La demora se produce en una coyuntura especialmente sensible. Lima Metropolitana y el Callao permanecen en estado de emergencia debido al alza de homicidios, extorsiones y casos de sicariato. En ese contexto, la población aguardaba una propuesta clara, con objetivos precisos y plazos establecidos para enfrentar la crisis.

La situación no se limita a la capital. En Piura se reportaron asesinatos en Paita y Sullana; en Ica se registraron hechos violentos en Chincha y en distintos distritos de Pisco, incluido un homicidio calificado en Paracas. Puno informó crímenes en Juliaca y Ananea, mientras que en Madre de Dios se contabilizaron dos muertes por arma de fuego en Tambopata y en Loreto se produjo un asesinato calificado en Pebas. Entretanto, el Plan de Seguridad Nacional continúa sin concretarse, mientras la inseguridad se afianza en diversas regiones del país.