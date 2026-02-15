HOYSuscripcion LR Focus

López Aliaga respalda a Aguayo y habla de “uso político”: “Ya pidió perdón por todos lados, ¿qué más quieren?”

El líder de Renovación Popular salió en defensa de la congresista Milagros Aguayo al señalar que, aunque cometió un “gravísimo error” al exponer a menores, no merece ser llamada "criminal". Además, denunció un presunto “uso político” del caso.

RLA respaldó a parlamentaria pese a admitir que cometió un error grave al publicar fotos de niñas en su albergue.
RLA respaldó a parlamentaria pese a admitir que cometió un error grave al publicar fotos de niñas en su albergue.

Rafael López Aliaga en una reciente entrevista declaró puntualmente y “en simple” acerca del polémico caso de Milagros Aguayo y señaló que, si bien la congresista de su agrupación “se equivocó gravísimamente” al exponer a las niñas víctimas de abuso en el albergue de su propiedad, tampoco merece ser llamada “ladrona” ni delincuente. 

“La pastora ha salido ya a pedir perdón por todos lados. ¿Qué más quieren? Ya se equivocó una… pero no hay que desmerecer la parte buena. Ella es una persona evangélica que yo respeto tremendamente, y a su esposo también, el pastor Aguayo. Entonces, digo, toda una vida dedicada a ayudar a la gente. Bueno, se equivocó, gravísimo error porque no puedes exponer a una criatura”, manifestó López Aliaga.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, el también candidato a la Presidencia argumentó que ya ha tenido una conversación con Aguayo en la que le increpó el haber publicado las fotos de las menores de edad en el refugio La Casa del Padre. Sin embargo, para él, este tema ya se está yendo de las manos y que “hay que saber diferenciar”.

PUEDES VER: Ernesto Álvarez anuncia que no renunciará a su cargo y rechaza censura contra José Jerí

Finalmente, el exalcalde de Lima refirió que lo que haga el ministerio (de la Mujer) no le importa y que el error viene de la institución que Aguayo maneja, pero que, igualmente, al acusarse a la parlamentaria de “criminal”, se cruzan los límites. Según indicó el líder de Renovación Popular, se está haciendo un “uso político” del tema, y que, por otro lado, ellos seguirán siendo fieles defensores del derecho a “la vida desde la concepción”. 

