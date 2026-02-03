Congresista Vergara señala que su bancada aún no define posición sobre moción de censura contra Jerí. | Composición LR | Composición LR

Congresista Vergara señala que su bancada aún no define posición sobre moción de censura contra Jerí. | Composición LR | Composición LR

El congresista Elvis Vergara, integrante de la bancada de Acción Popular y actual presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que su grupo parlamentario aún no ha definido una posición frente a eventuales mociones de censura o vacancia contra el presidente Jerí, motivo por el cual no ha suscrito ningún documento de ese tipo.

Vergara sostuvo que la falta de una postura oficial responde a que el tema no ha sido debatido ni acordado al interior de la bancada. En ese sentido, remarcó que su rol como vocero durante los últimos años lo obliga a respetar las decisiones colectivas del partido y evitar pronunciamientos individuales que adelanten conclusiones.

"La bancada de Acción Popular no ha tomado una decisión al respecto. Yo he sido vocero tres años y tengo que ser respetuoso de eso. Además, soy presidente de la Comisión de Fiscalización, yo estaría adelantando un juicio de valor", sostuvo en Canal N.

El legislador explicó que existió una convocatoria previa para abordar el tema, pero que esta no logró el respaldo necesario dentro del partido. "Tuvimos la oportunidad y no hubo el eco necesario de esa convocatoria (...) estamos esperando una nueva convocatoria", indicó.

En otro momento, Vergara fue consultado por la exclusión de Acción Popular de los comicios generales de 2026 debido a irregularidades en la elección de sus delegados, quienes debían participar en los comicios internos del partido. El Jurado Nacional de Elecciones determinó que el proceso no cumplió con las disposiciones establecidas en la normativa electoral, al no acreditarse adecuadamente la designación válida de estos delegados dentro de los plazos fijados y tampoco hubo posibilidad de subsanación debido a que el calendario electoral ya había avanzado.

"No puedo hablar al respecto, no tengo cosas positivas qué decir. No vamos a participar, perdemos una oportunidad para reivindicar las acciones del partido y sus representantes"

Congreso: piden que se convoque sesión extraordinaria para evaluar moción de vacancia contra Jerí

El parlamentario Segundo Montalvo pidió a las 13 bancadas que conforman el Congreso que se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno para que se pueda debatir la moción de vacancia por incapacidad moral permanente presentada contra el presidente interino de la República, José Jerí.

Dicha moción presentada por Montalvo, fue ingresada el pasado 26 de enero debido a las reuniones clandestinas que sostuvo el mandatario con el empresario chino Zhihua Yang y al presunto intento de privatización de PetroPerú. La moción cuenta con el apoyo de 27 legisladores de las diversas bancadas de izquierda.

Cabe recordar que el Gobierno de Jerí emitió el Decreto de Urgencia 010-2025, en el cual fijan medidas económicas y financieras a favor de PetroPerú por la cantidad de 240 millones de soles. Según el congresista esto tendría como finalidad privatizar la empresa estatal.