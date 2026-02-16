HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

Gonzales Barrón reemplazará a Willy Ramírez Chávarry, quien postuló a la reelección; sin embargo, no alcanzó los votos necesarios y quedó en segunda posición.

El nuevo representante del JNE agradeció el apoyo de los abogados del CAL. Foto: Legis
El nuevo representante del JNE agradeció el apoyo de los abogados del CAL. Foto: Legis

Gunther Hernán Gonzales Barrón es electo nuevo miembro del Jurado Nacional de Elecciones con 10.392 votos. El abogado reemplazará a Willy Ramírez Chávarry quien en esta elección también participó en busca de la reelección en el cargo, pero quedó en segunda posición con 6.435 votos.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Agradecer a los abogados que han confiado en mí, que se han manifestado de manera rotunda por el cambio, no han querido que se produzca una reelección, sino que han buscado una alternativa completamente diferente. Eso lo agradezco de corazón y, además, también déjenme decirle que a los abogados que no han votado por mí, igual voy a tratar de representarlos con mucha dignidad", dijo Gonzales Barrón.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las elecciones se llevaron a cabo desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM).

PUEDES VER: José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

lr.pe

Gunther Gonzales: ¿Quién es el nuevo representante de los abogados en el JNE?

Gunther Gonzales es un abogado que fue formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde obtuvo el título de abogado y posteriormente el doctorado en Derecho

El nuevo representante de los abogados en el JNE ocupó cargos de responsabilidad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Su carrera también incluye un paso por la Corte Suprema de Justicia de la República, donde se desempeñó como juez supremo provisional en la Sala Civil del Poder Judicial. En esa etapa participó en la resolución de procesos vinculados al derecho civil patrimonial.

Notas relacionadas
Caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez: TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial

Caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez: TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial

LEER MÁS
Candidatos a la presidencia del Perú 2026: lista oficial para las Elecciones Generales, según JNE

Candidatos a la presidencia del Perú 2026: lista oficial para las Elecciones Generales, según JNE

LEER MÁS
Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

LEER MÁS
José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
Keiko Fujimori sale en defensa de José Jerí y anuncia que Fuerza Popular no apoyará censura

Keiko Fujimori sale en defensa de José Jerí y anuncia que Fuerza Popular no apoyará censura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Andrea Llosa regresa a Panamericana tras más de 20 años y brinda adelanto de su nuevo programa

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Mastergrama: solucionario del lunes 16 de febrero de 2026

Política

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025