Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

El nuevo representante del JNE agradeció el apoyo de los abogados del CAL. Foto: Legis

Gunther Hernán Gonzales Barrón es electo nuevo miembro del Jurado Nacional de Elecciones con 10.392 votos. El abogado reemplazará a Willy Ramírez Chávarry quien en esta elección también participó en busca de la reelección en el cargo, pero quedó en segunda posición con 6.435 votos.

"Agradecer a los abogados que han confiado en mí, que se han manifestado de manera rotunda por el cambio, no han querido que se produzca una reelección, sino que han buscado una alternativa completamente diferente. Eso lo agradezco de corazón y, además, también déjenme decirle que a los abogados que no han votado por mí, igual voy a tratar de representarlos con mucha dignidad", dijo Gonzales Barrón.

Las elecciones se llevaron a cabo desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM).

Gunther Gonzales: ¿Quién es el nuevo representante de los abogados en el JNE?

Gunther Gonzales es un abogado que fue formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde obtuvo el título de abogado y posteriormente el doctorado en Derecho

El nuevo representante de los abogados en el JNE ocupó cargos de responsabilidad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Su carrera también incluye un paso por la Corte Suprema de Justicia de la República, donde se desempeñó como juez supremo provisional en la Sala Civil del Poder Judicial. En esa etapa participó en la resolución de procesos vinculados al derecho civil patrimonial.