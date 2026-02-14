HOYSuscripcion LR Focus

Comparsas de carnavales de Ayacucho dedican coplas a César Acuña: "mentiroso, comodín y traicionero"

En plena celebración de los carnavales de Ayacucho, agrupaciones incluyeron versos críticos contra César Acuña, líder y candidato presidencial de Alianza para el Progreso.

César Acuña fue criticado durante una comparsa en los carnavales de Ayacucho. Foto: composición LR
Las comparsas de los carnavales de Ayacucho dedicaron coplas contra César Acuña, a quien calificaron de “mentiroso, comodín y traicionero” en letras que circularon durante las celebraciones públicas. Los versos mencionan directamente al líder de Alianza para el Progreso y lo colocan entre los personajes cuestionados en el contexto de las elecciones 2026.

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Una de las estrofas difundidas señala: “Acuña opa toda la vida mintiendo, toda la vida diciendo estabilidad aquí. Mentiroso, comodín, traicionero eres tú”. La letra forma parte del repertorio tradicional de carnaval, donde la crítica política y la sátira social ocupan un lugar central.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Las coplas también incluyeron cuestionamientos a otras figuras políticas. Sin embargo, el nombre de César Acuña destacó por la mención directa y por el tono de los calificativos. En Ayacucho, los carnavales no solo representan una tradición ancestral, también funcionan como espacio de opinión pública. En un escenario marcado por la campaña hacia las elecciones 2026, la presencia del líder de Alianza para el Progreso en estas letras refleja el nivel de escrutinio ciudadano que enfrentan los aspirantes al sillón presidencial.

