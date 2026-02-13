López Chau, Vizcarra y Cerrón no lideran encuesta presidencial: entidad que la realizó no está avalada por el JNE

LO FALSO:

Alfonso López Chau, Mario Vizcarra y Vladimir Cerrón lideran la intención de voto para las elecciones presidenciales del 2026.

LO VERDADERO:

La encuestadora que realizó el sondeo, CEP, no pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, por lo que sus resultados no son fiables.

La encuestadora que realizó el sondeo, CEP, no cuenta con presencia en redes sociales, tampoco está registrada en la Sunat.

En redes sociales se ha compartido una encuesta que señala a Alfonso López Chau como líder de intención de voto para las elecciones presidenciales, seguido de Mario Vizcarra y Vladimir Cerrón. Sin embargo, la encuestadora que realizó el sondeo, CEP, no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que no está autorizada para publicar encuestas electorales. Esta, además, tampoco cuenta con presencia en redes sociales y en sitios oficiales como la Sunat. Por los motivos mencionados, no es posible afirmar que los tres candidatos ocupen los primeros lugares.

Descripción del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook circula una encuesta que posiciona a Alfonso López Chau de Ahora Nación, Mario Vizcarra de Perú Primero y Vladimir Cerrón de Perú Libre en los tres primeros lugares de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026, con 11.5%, 7.5% y 7.3%, respectivamente.

Encuesta compartida en redes sociales. | Foto: Facebook

Una de las publicaciones más virales, difundida el pasado 9 de febrero, acumula más de 6.6 mil reacciones, 3.3 mil comentarios y 297 compartidos.

Publicación viral compartida en redes sociales. | Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

Tras detectarse el nombre de la encuestadora que realizó el sondeo, ‘Cálculo Estadístico Perú’ o CEP, que aparece en la parte superior izquierda de la foto, se realizó una búsqueda en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el listado oficial de empresas autorizadas para difundir encuestas electorales en el Perú. Sin embargo, no se encontraron datos.

Al no estar registrada, no cuenta con autorización oficial para publicar resultados de sondeos.

Los términos ‘Cálculo Estadístico Perú’ y ‘CEP’ no aparecen en las búsquedas del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por otro lado, al buscar información sobre esta empresa en internet, no se encontraron redes sociales, páginas web o algún otro perfil oficial que avale su existencia. Se obtuvo la misma respuesta al indagar su registro RUC en Sunat.

Los términos ‘Cálculo Estadístico Perú’ y ‘CEP’ no aparecen en el registro de búsqueda RUC de la Sunat. | Foto: Sunat

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un sondeo que coloca a Alfonso López Chau en el primer lugar de la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, seguido de Mario Vizcarra y Vladimir Cerrón. No obstante, la empresa responsable del estudio, identificada como CEP, no aparece registrada en el padrón oficial de encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), requisito indispensable para difundir este tipo de estudios. Tampoco se observa información del mismo en redes sociales y la Sunat. Por estos motivos, es falso afirmar que los mencionados candidatos se encuentran en los primeros puestos.

