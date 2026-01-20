Es imprecisa la versión de Carlos Espá sobre el porcentaje de peruanos en edad de trabajar que laboran en la informalidad

LO IMPRECISO:

El porcentaje de peruanos en edad para trabajar que laboran en la informalidad es el 80%.

LO VERDADERO:

Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del 2024, el 71,1% de las personas ocupadas trabajó en condiciones de informalidad, mientras que en 2025 la cifra disminuyó a 70,7%.

Carlos Espá, candidato presidencial del partido Sí Creo, se pronunció sobre la informalidad en el Perú durante la ceremonia de presentación de su plancha presidencial para las Elecciones Generales de 2026. Sus palabras fueron las siguientes:

“Es momento de permitir que otras personas interpreten el verdadero clamor de la mayoría de los peruanos que reclamaba formalización; no es posible que el 80% de los peruanos en edad de trabajar estén en el sector informal”.

Sin embargo, una verificación realizada por el medio electoral PerúCheck concluyó que la cifra citada no refleja con precisión la realidad, tras contrastar datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el análisis de especialistas consultados.

INEI: 70,7 de las personas ocupadas en el Perú trabajan en condiciones de informalidad

Según PerúCheck, con base en la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del 2024, la informalidad laboral en el Perú se mide mediante el indicador “tasa de empleo informal”. De acuerdo con el INEI, en 2024 el 71,1% de las personas ocupadas trabajó en condiciones de informalidad, mientras que en 2025 la cifra disminuyó a 70,7%.

Tasa de empleo formal e informal en Perú (junio 2023 a junio de 2025) | Fuente: Tabla elaborada por PeruCheck con información del INEI.

En declaraciones a PerúCheck, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló: “Siete de cada diez trabajadores en el Perú se desempeña en un empleo informal, sin acceso a beneficios laborales como seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, entre otros. De esta manera, la gran mayoría de peruanos es altamente vulnerable frente a choques adversos, con mayores riesgos de perder su empleo, reducir sus ingresos y caer en la pobreza”.

Conclusión:

Los datos oficiales del INEI muestran que la informalidad afecta al 70.7% de la población ocupada, no 80% como dijo el candidato de Sí Creo, Carlos Espá. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Espá como imprecisas.

¿Qué sectores de la población son los más afectados por la informalidad laboral?

La informalidad no afecta a toda la población por igual. Según declaraciones recogidas por PerúCheck, César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), explicó que más del 85 % de los jóvenes entre 14 y 24 años trabaja de manera informal, debido a la escasez de empleos de ingreso, la exigencia de experiencia previa y las limitadas oportunidades educativas. En el caso de las mujeres, la informalidad alcanza cerca del 75 %, vinculada principalmente a la sobrecarga de cuidados, baja escolaridad y trabajos familiares no remunerados.

Por su parte, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que la informalidad es aún más crítica en las zonas rurales, donde llega al 95 %. Este fenómeno está asociado a la agricultura de subsistencia y a actividades sin regulación ni presencia estatal, lo que deja a miles de peruanos fuera del sistema laboral formal.