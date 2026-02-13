José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por las contrataciones de personas cercanas a él en Palacio. La citación forma parte de la investigación preliminar contra el exmandatario por el presunto delito de tráfico de influencias. Las indagaciones se consideran "complejas", por lo que se realizarán en un plazo de 90 días.

El mandatario deberá presentar su declaración el próximo 2 de marzo a las 2.30 p.m. La diligencia se realizará de forma presencial junto a su defensa legal en las instalaciones de Palacio.

Se solicitará al secretario general de la Presidencia que en un plazo máximo de tres días hábiles remita el reporte de contrataciones y designaciones de: Cristina Beraún, Fiorella Melgarejo, Alicia Camargo, Rosmery Briones, Susana Gutiérrez, Rossmary Malpartida, Rosario Espinoza, Rosa Yaya e Hilda Zapata.

Asimismo, deberá presentar la directiva que regula el procedimiento de contratación de locadores de servicios en el despacho presidencial y la Secretaría General de Palacio, incluida las contrataciones como locador bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial, en el periodo 2025.

Sumado a ello, se pide indicar el expediente de contratación y pago de Rubiel Beraún Rojas, correspondiente al mes de noviembre 2025, los cuales deben contener las órdenes de servicio/contratos, copia de comprobantes de pagos y demás.

Presunto tráfico de influencias en caso Chifagate

Las diligencias son el resultado de la ampliación de la investigación preliminar contra el presidente por el caso Chifagate, donde es investigado por reuniones con empresarios chinos.