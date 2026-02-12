CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral | Composición LR | Composición LR

Ciudadanos por el Perú (CPP) no participará en las Elecciones Generales 2026. El secretario general de la agrupación, Alberto Moreno, anunció que decidieron retirarse de la contienda; sin embargo, el partido ya había quedado sin posibilidad real de competir luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara improcedentes sus listas y no prosperaran las inscripciones.

"El partido ya había tomado la decisión de retirar las candidaturas tanto a nivel de diputados como senadores. No queríamos participar del proceso, la situación desde nuestro punto de vista había sido inadecuada la negativa del JNE de anular las candidaturas", señaló para RPP.

El secretario general sostuvo en entrevista que el 20 y el 30 de enero enviaron comunicaciones formales a la ONPE y al JNE para devolver el dinero asignado, pero afirmó que no recibieron respuesta. Según su versión, el partido optó por apartarse del proceso al no existir condiciones para continuar.

"Nosotros el día 20 de enero comunicamos al JNE, pero no hubo respuesta ni de la ONPE, ni del Jurado. El día 30 hemos vuelto a manifestar nuestra preocupación y pedimos que se retire la franja electoral, pero la ONPE no lo retira", explicó.

Cabe recalcar a agrupación no cuenta con fórmula presidencial ni con listas habilitadas para el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino. La candidatura presidencial que intentaron impulsar fue rechazada por incumplir los plazos de afiliación establecidos por la ley electoral, lo que terminó cerrando cualquier opción de participación.

A pesar de no tener candidatos habilitados, el partido recibió S/ 1 699 150 de la ONPE para franja electoral y ya ha ejecutado parte de esos recursos en publicidad.

La franja electoral es el mecanismo por el cual el Estado asigna espacio y financiamiento para difusión de propuestas de campañas políticas. En este caso, pese a no contar con candidaturas habilitadas en el proceso, CPP recibió el monto correspondiente dentro de la distribución general de la ONPE entre organizaciones que solicitaron inscripción antes del cierre de plazos legales.

El uso de esos recursos generó cuestionamientos, ya que la franja electoral está diseñada para difundir propuestas de partidos en competencia. En este caso, la agrupación no figurará en la cédula de votación de abril.

Sin embargo, desde la dirigencia señalaron que trabajarán con miras a las próximas elecciones regionales y municipales. Con su salida, se reduce la lista de organizaciones que competirán en los comicios generales de 2026.