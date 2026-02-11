Milagros Jáuregui descarta renunciar a su candidatura al Senado y en Renovación Popular las opiniones se dividen

La congresista aseguró que continuará con su postulación al Senado con Renovación Popular. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

La congresista Milagros Jáuregui ratificó que no renunciará a su candidatura al Senado en las elecciones 2026, pese a la crisis desatada por la exposición pública de niñas víctimas de abuso sexual procedentes de un albergue ligado a su entorno religioso. La difusión de imágenes del evento provocó cuestionamientos políticos y sociales, motivó la intervención del Ministerio de la Mujer y obligó a Renovación Popular a emitir un comunicado oficial para marcar distancia.

En una entrevista concedida tras la polémica, Jáuregui pidió disculpas. “Pido perdón nuevamente a todos los peruanos por la ofensa causada”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el evento fue organizado por una congregación y que ella ya llamó la atención a la directiva del hogar. Aseguró que su intención no fue exponer a las menores.

El caso tomó dimensión pública luego de que circularan fotografías y videos donde aparecen niñas junto a sus bebés durante una actividad de carácter religioso. Diversas voces advirtieron una posible vulneración al derecho a la intimidad y a la protección especial que ampara a menores víctimas de violencia. El MIMP dispuso acciones de supervisión sobre el centro involucrado.

Pese al impacto político, Milagros Jáuregui descartó cualquier retiro de su postulación. “No voy a renunciar; hay mucho más que hacer por la gente necesitada y por los niños”, declaró. Su decisión abrió un debate interno en Renovación Popular, donde no todos comparten la misma postura frente al episodio en plena antesala electoral.

Renovación Popular toma distancia del caso y sus congresistas muestran posiciones distintas

El Comité Ejecutivo de Renovación Popular emitió un comunicado el pasado 9 de febrero en el que marcó distancia del episodio vinculado al albergue. El partido señaló que no comparte ni avala lo ocurrido en el evento donde se expuso a menores de edad y precisó que ese hecho no representa sus valores ni su línea institucional.

En el documento, la agrupación indicó que la actividad no fue promovida ni autorizada por el partido. “Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”, señala el texto. Además, lamentó el daño ocasionado y ofreció disculpas por lo sucedido.

El pronunciamiento resulta clave porque Milagros Jáuregui es una de sus figuras visibles con miras a las elecciones 2026, al postular al Senado con el número 2. Sin embargo, el comunicado evita mencionarla por su nombre y no incluye un respaldo expreso a su candidatura.

Tras la publicación del documento, las posturas dentro de la bancada no fueron uniformes. La también congresista y candidata Norma Yarrow rechazó “toda exposición de menores” y condenó “cualquier tipo de abuso infantil”. Sin símbolos partidarios ni colores del partido, Yarrow también exigió que el Ministerio de la Mujer esclarezca los hechos y asuma responsabilidades.

"Quiero dejar en claro mi malestar ante los hechos sucedidos, el Estado es el responsable de velar y cuidar y proteger a los menores de edad, el Ministerio de la Mujer debe aclarar los hechos sucedidos y tomar la responsabilidad que corresponde

En contraste, el congresista y candidato José Cueto expresó apoyo directo a Jáuregui. “Mi respaldo es claro y sin medias tintas”, escribió en su cuenta oficial. Afirmó que la parlamentaria enfrenta una persecución política y llamó a respaldar a quienes, según dijo, actúan con coherencia y convicción.

Ética pide información a Milagros Jáuregui

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, envió un oficio a Jáuregui para que brinde un informe sobre los hechos difundidos sobre menores. En la misiva, Vergara recordó la información difundida por los medios de comunicación sobre las presuntas actuaciones vinculadas al albergue "La Casa del Padre", así como la supuesta indebida exposición pública de menores acogidas en ese lugar.

"Solicitamos a usted remitir a la brevedad posible un informe detallado que permita esclarecer los hechos referidos a la atención de niñas de violencia sexual que habrían sido acogidas en dicho establecimiento", se lee en el documento.

Por su parte, la congresista Flor Pablo anunció que promoverá una investigación en la Comisión de Ética contra Milagros Jáuregui de Aguayo. El motivo es la exposición de menores víctimas de abuso sexual en su albergue Casa del Padre. La congresista no agrupada cuestionó que las menores hayan sido mostradas públicamente en una iglesia junto con sus bebés en brazos en un evento, tal como se mostró en imágenes difundidas en redes sociales.

"Eso no se puede normalizar, y aquí mostrándolas, haciendo política, mostrando como un caso de éxito lo que está haciendo, es absolutamente lamentable y hay que repudiarlo. Ya están las investigaciones penales; yo voy a plantear una investigación en la Comisión de Ética", sostuvo la parlamentaria