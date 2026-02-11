HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí
EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     EN VIVO | Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Política

Milagros Jáuregui descarta renunciar a su candidatura al Senado y en Renovación Popular las opiniones se dividen

La candidata al Senado para las elecciones 2026 pidió perdón tras la polémica por la exposición de menores vinculadas a un albergue, pero ratificó que no dará un paso al costado. Mientras tanto, congresistas y postulantes de Renovación Popular expresaron posturas opuestas.

La congresista aseguró que continuará con su postulación al Senado con Renovación Popular. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
La congresista aseguró que continuará con su postulación al Senado con Renovación Popular. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

La congresista Milagros Jáuregui ratificó que no renunciará a su candidatura al Senado en las elecciones 2026, pese a la crisis desatada por la exposición pública de niñas víctimas de abuso sexual procedentes de un albergue ligado a su entorno religioso. La difusión de imágenes del evento provocó cuestionamientos políticos y sociales, motivó la intervención del Ministerio de la Mujer y obligó a Renovación Popular a emitir un comunicado oficial para marcar distancia.

Únete a nuestro canal de política y economía

En una entrevista concedida tras la polémica, Jáuregui pidió disculpas. “Pido perdón nuevamente a todos los peruanos por la ofensa causada”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el evento fue organizado por una congregación y que ella ya llamó la atención a la directiva del hogar. Aseguró que su intención no fue exponer a las menores.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, JUERGAS, VOTOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

lr.pe

El caso tomó dimensión pública luego de que circularan fotografías y videos donde aparecen niñas junto a sus bebés durante una actividad de carácter religioso. Diversas voces advirtieron una posible vulneración al derecho a la intimidad y a la protección especial que ampara a menores víctimas de violencia. El MIMP dispuso acciones de supervisión sobre el centro involucrado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Pese al impacto político, Milagros Jáuregui descartó cualquier retiro de su postulación. “No voy a renunciar; hay mucho más que hacer por la gente necesitada y por los niños”, declaró. Su decisión abrió un debate interno en Renovación Popular, donde no todos comparten la misma postura frente al episodio en plena antesala electoral.

PUEDES VER: Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

lr.pe

Renovación Popular toma distancia del caso y sus congresistas muestran posiciones distintas

El Comité Ejecutivo de Renovación Popular emitió un comunicado el pasado 9 de febrero en el que marcó distancia del episodio vinculado al albergue. El partido señaló que no comparte ni avala lo ocurrido en el evento donde se expuso a menores de edad y precisó que ese hecho no representa sus valores ni su línea institucional.

En el documento, la agrupación indicó que la actividad no fue promovida ni autorizada por el partido. “Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”, señala el texto. Además, lamentó el daño ocasionado y ofreció disculpas por lo sucedido.

PUEDES VER: Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

lr.pe

El pronunciamiento resulta clave porque Milagros Jáuregui es una de sus figuras visibles con miras a las elecciones 2026, al postular al Senado con el número 2. Sin embargo, el comunicado evita mencionarla por su nombre y no incluye un respaldo expreso a su candidatura.

Tras la publicación del documento, las posturas dentro de la bancada no fueron uniformes. La también congresista y candidata Norma Yarrow rechazó “toda exposición de menores” y condenó “cualquier tipo de abuso infantil”. Sin símbolos partidarios ni colores del partido, Yarrow también exigió que el Ministerio de la Mujer esclarezca los hechos y asuma responsabilidades.

"Quuiero dejar en claro mi malestar ante los hechos sucedidos, el estadop es el responsable de velar y cuidar y proteger a los menores de edad, el ministerio de la mujer debe aclarar los hechos sucitados y tomar la responsabilidad que corresponde

En contraste, el congresista y candidato José Cueto expresó apoyo directo a Jáuregui. “Mi respaldo es claro y sin medias tintas”, escribió en su cuenta oficial. Afirmó que la parlamentaria enfrenta una persecución política y llamó a respaldar a quienes, según dijo, actúan con coherencia y convicción.

Ética pide información a Milagros Jáuregui

El presidente de la Comisión de ÉticaElvis Vergara, envió un oficio a Jáuregui para que brinde un informe sobre los hechos difundidos sobre menores. En la misiva, Vergara recordó la información difundida por los medios de comunicación sobre las presuntas actuaciones vinculadas al albergue "La Casa del Padre", así como la supuesta indebida exposición pública de menores acogidas en ese lugar.

"Solicitamos a usted remitir a la brevedad posible un informe detallado que permita esclarecer los hechos referidos a la atención de niñas de violencia sexual que habrían sido acogidas en dicho establecimiento", se lee en el documento.

Por su parte, la congresista Flor Pablo anunció que promoverá una investigación en la Comisión de Ética contra Milagros Jáuregui de Aguayo. El motivo es la exposición de menores víctimas de abuso sexual en su albergue Casa del Padre. La congresista no agrupada cuestionó que las menores hayan sido mostradas públicamente en una iglesia junto con sus bebés en brazos en un evento, tal como se mostró en imágenes difundidas en redes sociales.

"Eso no se puede normalizar, y aquí mostrándolas, haciendo política, mostrando como un caso de éxito lo que está haciendo, es absolutamente lamentable y hay que repudiarlo. Ya están las investigaciones penales; yo voy a plantear una investigación en la Comisión de Ética", sostuvo la parlamentaria

Notas relacionadas
Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

LEER MÁS
Milagros Aguayo: pagina de Facebook de "albergue" para niñas de la congresista ha sido borrada

Milagros Aguayo: pagina de Facebook de "albergue" para niñas de la congresista ha sido borrada

LEER MÁS
Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

LEER MÁS
EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milagros Jáuregui descarta renunciar a su candidatura al Senado y en Renovación Popular las opiniones se dividen

Alianza Lima vs Regatas EN VIVO por partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley: punto a punto el primer set

Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY EN VIVO por la Copa Libertadores 2026: alineaciones confirmadas del partido

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pomareda plantea iniciativa para “enfrentar” al Legislativo: “Quiero eliminar 15 leyes de este Congreso”, entre ellas las procrimen

José Jerí: Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui descarta renunciar a su candidatura al Senado y en Renovación Popular las opiniones se dividen

Pomareda plantea iniciativa para “enfrentar” al Legislativo: “Quiero eliminar 15 leyes de este Congreso”, entre ellas las procrimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025