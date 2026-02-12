Elecciones 2026: más de cien candidatos registrados para los próximos comicios renunciaron a la contienda

A solo dos meses de las elecciones, son 116 los candidatos que La República pudo constatar que han desistido de participar en los próximos comicios generales. De ese total, 39 renunciaron a postular al Senado, 12 al Parlamento Andino, 64 a la Cámara de Diputados y uno a la vicepresidencia.

Según los registros elaborados por nuestro equipo, la lista es encabezada por el partido Primero la Gente. La agrupación política que postula como candidata presidencial a Marisol Pérez Tello tiene nueve candidatos que renunciaron a la contienda: cuatro que iban a la Cámara de Diputados, uno al Parlamento Andino y cuatro al Senado.

TE RECOMENDAMOS ¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Entre las renuncias al Parlamento Andino figura Rossana Urrutia Olivari, presunta pareja de Miguel del Castillo, quien estuvo involucrado recientemente en un escándalo por el manejo del dinero destinado a la franja electoral del partido mencionado.

El fujimorismo también ha sufrido varias bajas en su proceso de postulación. Siete candidatos de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, desistieron de la competencia electoral. De estos, dos postulaban al Parlamento Andino, tres al Senado y dos a la Cámara de Diputados. Perú Primero, agrupación liderada por Mario Vizcarra, hermano del expresidente encarcelado Martín Vizcarra, también registró siete renuncias: uno al Parlamento Andino, tres a la Cámara de Diputados y tres al Senado.

Alianza para el Progreso, agrupación que lleva a César Acuña como candidato presidencial, registró seis renuncias. Dos de sus postulantes al Parlamento Andino quedaron fuera de carrera, al igual que tres aspirantes al Senado y un candidato a la Cámara de Diputados.

Otro partido con seis renuncias es Integridad Democrática, la organización que busca llevar a Wolfgang Grozo a la presidencia. Cuatro candidatos a la Cámara de Diputados presentaron su renuncia, además de un postulante al Senado y otro al Parlamento Andino. Ahora Nación, que postula a Alfonso López Chau, reportó cinco renuncias: dos a la Cámara de Diputados y tres al Senado. El mismo escenario se presenta en Avanza País, liderado por José Williams, que registra cinco bajas: cuatro postulantes a la Cámara de Diputados y uno al Senado.