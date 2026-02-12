HOYSuscripcion LR Focus

Política

Carlos Tubino minimiza los embarazos de menores: "No siempre son violaciones, a veces son noches de placer"

El candidato al Senado por Fuerza Popular generó repudio en redes sociales tras su respuesta sobre los embarazos en niñas y adolescentes.

Carlos Tubino generó rechazo en redes sociales tras su respuesta del embarazo en menores. Foto: Composición/LR
Carlos Tubino generó rechazo en redes sociales tras su respuesta del embarazo en menores. Foto: Composición/LR

El excongresista y candidato al Senado por Fuerza Popular, Carlos Tubino, generó polémica y comentarios de repudio en redes sociales tras mostrar su postura sobre el embarazo infantil y el aborto de menores de edad producto de una violación.

Durante una entrevista en Latina en el programa Debate Extremo, Tubino planteó que una de las soluciones para este problema sería la educación con la finalidad de que niñas de 13 y 14 años no se conviertan en madres.

JOSÉ JERÍ, JUERGAS, VOTOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

No obstante, el exparlamentario afirmó que no cree en el aborto por violación, solo en el terapéutico. "Incluso cuando se juegan los temas de violación judicialmente, mira, hay muchas cosas que quedan con trapos sueltos por acá, trapos sueltos por allá, acusaciones a veces falsas y la verdad que no estoy de acuerdo", expresó.

Segundos después, al ser consultado si se ratifica en su postura a pesar de la gran cantidad de violaciones y embarazos infantiles en la Amazonía, Tubino aseguró que "la solución no es el aborto, la solución es la educación".

"Ante esta situación, ¿su opinión es que no se debe dar el aborto y que las niñas o adolescentes embarazadas producto de una violación deben continuar con la gestación?", consultó la periodista de Latina.

"Claro, es que no siempre son violaciones; este... a veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación", respondió Tubino.

Enseguida, la conducta le refutó: ¿Noches de placer de niñas o adolescentes, señor Tubino?". "Bueno, mira, lo vemos todos los días", contestó.

"Pero son menores de edad, no tienen decisión respecto de ello. Cuando una persona adulta, lamentablemente, abusa de una niña o adolescente, no podríamos decir que ellas están teniendo una noche de placer", cuestionó la periodista de Latina.

"Sí. Bueno, en un caso como el que has planteado en este momento, yo estoy de acuerdo contigo, eso no es una noche de placer. Puede suceder, he dicho. Pero, por otro lado, este, yo no estoy afirmando ni generalizando. Lo que sí te digo es que no estoy de acuerdo con el aborto por violación. Sí estoy de acuerdo cuando está en peligro la vida de la madre", dijo Tubino.

