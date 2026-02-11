HOYSuscripcion LR Focus

Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

El empresario Zhihua Yang informó a la Comisión de Fiscalización del Congreso que no acudirá a la citación por el caso Chifagate, al señalar que enfrenta una investigación fiscal por los mismos hechos vinculados al presidente José Jerí.

Zhihua Yang decidió no acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Chifagate. Foto: composición LR / difusión
Zhihua Yang decidió no acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Chifagate. Foto: composición LR / difusión

El empresario chino Zhihua Yang, cercano al presidente José Jerí, no acudirá este 11 de febrero a la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde debía responder por el caso Chifagate. La sesión estaba prevista para las 2:00 p.m. y tenía como objetivo esclarecer las reuniones que sostuvo con el mandatario a fines de 2025 e inicios de 2026.

Yang formalizó su decisión mediante la carta N.° 039-2025-2026-CFC-CR.1, dirigida al titular del grupo parlamentario, Elvis Vergara. En el documento solicitó que su presentación se reprograme hasta que concluya la investigación penal en su contra. El empresario indicó que la citación coincide con una indagación abierta por el Ministerio Público.

Según el escrito, Zhihua Yang figura como investigado en la carpeta fiscal 25-2026, a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. La pesquisa aborda los mismos hechos que revisa la comisión legislativa. Por esa razón, sostiene que cualquier declaración pública podría ser utilizada en el proceso penal.

En su argumento, el empresario citó el artículo 2 inciso 24 literal e) y el artículo 139 inciso 14 de la Constitución, así como el artículo 8.2.g de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Invocó el principio de no autoincriminación. También señaló que su condición de ciudadano extranjero exige observar estándares internacionales de protección del debido proceso. Adjuntó la Disposición N.° 2 que ordena diligencias preliminares.

