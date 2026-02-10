Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

Aún no se cuenta con las 78 firmas necesarias para convocar a una sesión plenaria de urgencia que permita debatir la moción de censura y vacancia contra José Jerí. Desde que el 1 de febrero el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) solicitó a las 13 bancadas del Legislativo la aprobación de una sesión, tan solo se han reunido un total de 63 firmas.

Las bancadas que han firmado son Podemos (2), Alianza para el Progreso (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y no agrupados (6).

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Una vez más se evidencia la falta de apoyo de Fuerza Popular y sus bancadas aliadas en el Congreso. A la fecha, ningún integrante del partido naranja ha firmado, mientras que de APP solo lo han hecho 4 de 17 y de Podemos solo 2 de 11. Se descarta el respaldo de Somos Perú por ser la bancada del Gobierno de Jerí.

Segundo Montalvo: "Fernando Rospigliosi no es el Congreso"

Frente este escenario, Segundo Montalvo explicó que se requiere el total de 78 firmas para poder convocar la sesión extraordinaria en coordinación con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

"Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Avanza País y Podemos están respaldando (los actos de Jerí. Si ellos dijeran "somos los congresistas que venimos a poner orden. que vamos a fiscalizar", hubieran firmado", dijo a este medio.

Agregó que desde Perú Libre se han comunicado nuevamente con Rospigliosi. "Hemos presentado un documento para pedir el acta virtual al presidente del Congreso para que el vocero de Perú Libre pueda sacar las firmas de todos los voceros porque son ellos los que integran la Junta de Portavoces. Que quede claro que Fernando Rospigliosi no es el Congreso, este está conformado por cinco órganos: el Pleno, la Comisión Permanente, la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y la Mesa Directiva", expresó.

También mencionó que se acercó al titular del Parlamento para reafirmarle su pedido. Este encuentre quedó registrado en video.

Segundo Montalvo explicó personalmente a Rospigliosi indicando que habían solicitado un acta virtual. En respuesta, este último se negó: "Qué quieres que haga, yo no puedo convocar (una sesión de Pleno). No habrá Junta de Portavoces hasta el primero de marzo. No se puede convocar hasta que tengas las 78 firmas, amigo".

Por otro lado, el fujimorista indicó a la prensa que no puede cerrar el despacho legislativo de José Jerí a menos que él decida "despedir a todos y cerrar".

"Yo no puedo intervenir en un despacho. O sea, hay una confusión enorme sobre las labores del presidente del Congreso. Yo no puedo despedir, mover, sacar a ningún trabajador de ningún congresista, solamente de mi despacho. Entonces, yo no puedo decir ‘salga usted, váyase, venga’, no, es el despacho del señor Jerí", indicó.

Añadió que "hay confusión entre lo que hace el presidente del Congreso y el presidente de la República".

"El congresista Jerí no ha dejado de ser congresista porque el cargo es irrenunciable. Desde el señor Paniagua, que ocupó la Presidencia siendo congresista mantuvo su despacho. A menos que el señor Jerí saque a sus trabajadores, nosotros no podemos hacerlo porque él sigue siendo congresista a pesar de que ocupa la Presidencia de la República”, anotó.