HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Norma Yarrow pide a Fernando Rospigliosi cerrar el despacho de José Jerí en el Congreso por exceso de gasto

Yarrow envió un oficio al presidente del Congreso, donde pide lacrar y resguardar la oficina del presidente mientras ejerce su puesto de mandatario en el Ejecutivo.

Yarrow solicitó el cierre del despacho congresal de Jerí | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Yarrow solicitó el cierre del despacho congresal de Jerí | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) ha solicitado por intermedio de un oficio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) el cierre del despacho congresal de José Jerí. La legisladora argumentó que la existencia de esta instalación exige un gasto adicional que no debería ser necesario dado que ahora Jerí cumple con funciones presidenciales.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Solicito se disponga dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina congresal asignada al presidente mientras ejerza funciones del Ejecutivo. Asimismo, se ordene el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, evitando así la ocntinuidad de gastos innecesraios para el Estado", se lee en el oficio enviado por Yarrow a Rospigliosi.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Oficio enviado a Fernando Rospigliosi por parte de Norma Yarrow | Foto: difusión.

Oficio enviado a Fernando Rospigliosi por parte de Norma Yarrow | Foto: difusión.

PUEDES VER: Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

lr.pe

Tras formularse el pedido, el proceso para el cierre del despacho congresal no ha sido clarificado. Actualmente, el Reglamento del Congreso no tiene previsto cómo se resuelven situaciones de esta índole. Durante el gobierno de Francisco Sagasti, el exmandatario presentó una licencia para su trabajo como legislador y, en consecuencia, su despacho congresal sí fue cerrado. Según informaron fuentes a La República, Jerí no ha seguido este procedimiento y, al no haber solicitado la mencionada licencia, su despacho puede mantenerse completamente abierto.

Hasta el momento, Fernando Rospigliosi no se ha pronunciado sobre la situación ni ha indicado si procederá con el pedido formulado por la legisladora de Renovación Popular.

Notas relacionadas
José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

LEER MÁS
Afiliados a Somos Perú obtuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer sin experiencia previa

Afiliados a Somos Perú obtuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer sin experiencia previa

LEER MÁS
Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez ordena excarcelar al “Carnicero de los Andes” Telmo Hurtado

Juez ordena excarcelar al “Carnicero de los Andes” Telmo Hurtado

LEER MÁS
Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

LEER MÁS
Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú lidera el boom de motocicletas en Sudamérica: ventas totales superan las 425.000 unidades en 2025

Cuánto pagaré por no votar en Elecciones 2026: revisa las multas según lugar de residencia

Norma Yarrow pide a Fernando Rospigliosi cerrar el despacho de José Jerí en el Congreso por exceso de gasto

Política

Cuánto pagaré por no votar en Elecciones 2026: revisa las multas según lugar de residencia

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto pagaré por no votar en Elecciones 2026: revisa las multas según lugar de residencia

Norma Yarrow pide a Fernando Rospigliosi cerrar el despacho de José Jerí en el Congreso por exceso de gasto

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025