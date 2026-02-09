Yarrow solicitó el cierre del despacho congresal de Jerí | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) ha solicitado por intermedio de un oficio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) el cierre del despacho congresal de José Jerí. La legisladora argumentó que la existencia de esta instalación exige un gasto adicional que no debería ser necesario dado que ahora Jerí cumple con funciones presidenciales.

"Solicito se disponga dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina congresal asignada al presidente mientras ejerza funciones del Ejecutivo. Asimismo, se ordene el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, evitando así la ocntinuidad de gastos innecesraios para el Estado", se lee en el oficio enviado por Yarrow a Rospigliosi.

Tras formularse el pedido, el proceso para el cierre del despacho congresal no ha sido clarificado. Actualmente, el Reglamento del Congreso no tiene previsto cómo se resuelven situaciones de esta índole. Durante el gobierno de Francisco Sagasti, el exmandatario presentó una licencia para su trabajo como legislador y, en consecuencia, su despacho congresal sí fue cerrado. Según informaron fuentes a La República, Jerí no ha seguido este procedimiento y, al no haber solicitado la mencionada licencia, su despacho puede mantenerse completamente abierto.

Hasta el momento, Fernando Rospigliosi no se ha pronunciado sobre la situación ni ha indicado si procederá con el pedido formulado por la legisladora de Renovación Popular.