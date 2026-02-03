HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Denunciante de presidenta del PJ fue acusado por violencia familiar

Controversia. En mayo de 2018, Gino Román Torres fue acusado en una comisaría por un supuesto ataque contra su expareja Verónica Lara. Él afirma que no hubo tal cosa y que por el contrario la policía desestimó la acusación. Su expareja es acusada de violencia por otras personas de su entorno.

Gino Román Torres, el ciudadano que denunció a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por una supuesta omisión en su declaración jurada.
Gino Román Torres, el ciudadano que denunció a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por una supuesta omisión en su declaración jurada.

Gino Román Torres, el ciudadano que denunció a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por una supuesta omisión en su declaración jurada, fue acusado por presunta violencia familiar por su expareja, Verónica Lara Rojas, en 2018.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según el reporte policial al que este medio tuvo acceso, una amiga de la agredida, identificada como Lesly De la Cruz Elescano, llegó a la comisaría UV Nª3 de Lima y relató que el día 20 de mayo del 2018, su amiga Verónica Lara Rojas le escribió a través de Facebook para pedir ayuda luego de que Román Torres intentara apuñarla en el vientre, cortándole la ropa con un cuchillo.

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Violencia de género: hubo 133 casos de feminicidio durante el 2025

lr.pe

Los hechos habrían ocurrido en el departamento de Verónica, en el Cercado de Lima.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Al ser consultada sobre cuál fue la causa de la agresión, Verónica Lara señaló que Gino quería retomar la relación y que la maltrataba.
El caso fue visto por el Juzgado de Familia de Lima, el cual dio medidas de protección en favor de Verónica Lara Rojas.

La versión de Gino Román

En diálogo con La República, Román Torres, negó las imputaciones de su expareja y señaló que el día de los hechos estaba en Surco y no en la vivienda de Verónica. Y que el caso fue archivado por la Fiscalía en junio del 2023, porque no hubo pruebas.

Según documentación enviada por Román, el agente que tomó la denuncia negó haber visto lesiones en Verónica ni rastro de sangre en alguna de sus prendas.

“Ellos promovieron eso por el Facebook y fueron a la comisaría y Lesly puso la denuncia señalando que Verónica había sido acuchillada. Pero el caso fue archivado porque el policía que recibió la denuncia declaró que la señorita no tenía ninguna lesión y que quien exigía que la denuncia fuera por feminicidio y que dijera que Verónica fue acuchillada era Lesly”, sostuvo Román Torres.

Además, sostuvo que denunció a Verónica por violencia psicológica, pues hasta el 2025 le escribía mensajes a su Whatsapp pidiendo verse nuevamente. Él consiguió medidas de protección contra ella.

“Yo la denuncié por robo primero de mi celular y posteriormente porque ella me estaba violentando psicológicamente. Y yo puse una denuncia por violencia psicológica también. Porque pese a que ella decía que yo la había secuestrado, violado y que la había acuchillado, que es lo que ella denuncia, ella me seguía escribiendo y me seguía buscando”.

En el 2018, un reportaje de Día D contó la tormentosa relación entre Verónica Lara Rojas y Gino Román Torres. Y también reveló que otras tres personas denunciaron a Lara Rojas por violencia física.

Este medio trató de comunicarse con Lara Rojas, pero no hubo respuesta.

La denuncia

Román es director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano Equidad. Él presentó una denuncia contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por una presunta omisión dolosa al no consignar en su declaración jurada de intereses 2021-2025 a Daniela Moreno Tello como su sobrina.

Para Román, es preocupante que Moreno trabaje en la Cámara de Comercio de España, entidad que agrupa empresas con litigios con el Estado, como Repsol y Telefónica

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) le dio un plazo de 5 días a Tello para que brinde su descargo. El plazo venció ayer.

“Yo no cuestiono la calidad de ella como magistrada. Es un cuestionamiento a una falta objetiva, una falta grave, que lamentablemente es un delito, porque ella ha tenido la intención de ocultar la existencia de su sobrina por muchos años. Y no solo de su sobrina. En sus declaraciones juradas, ella no ha señalado que su hija ha trabajado para el estudio Echecopar”, señaló Román Tello.

No es la primera vez que la JNJ va contra el PJ. En febrero de 2025, oficializó el inicio de un proceso disciplinario contra Janet Tello y otros cuatro magistrados supremos, quienes habrían emitido de manera irregular una sentencia el 19 de julio del 2024.

Persecución a magistrados, según Jusdem

Recientemente, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) alertó que luego de que la JNJ lograra la destitución de Delia Espinoza, se podría continuar con una “persecución sistemática” de jueces y fiscales.

“Alertamos que, tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, los procedimientos disciplinarios con fines intimidatorios, a lo que se agrega el uso de redes para desacreditar a magistrados; en modo alguno constituyen hechos aislados y fortuitos”, opinó este organismo.

Notas relacionadas
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

LEER MÁS
Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

LEER MÁS
Presidencia amenaza con denunciar a periodistas por investigar órdenes a favor de amigas de Jerí, pero luego retrocede

Presidencia amenaza con denunciar a periodistas por investigar órdenes a favor de amigas de Jerí, pero luego retrocede

LEER MÁS
Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Fiscalía de París allana oficinas de X y cita a Elon Musk para declarar por presunta manipulación del algoritmo

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025