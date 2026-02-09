En un pronunciamiento mediante sus redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra comparó su situación con la del ya fallecido dictador Alberto Fujimori, quien permaneció 16 años recluido en el mismo penal sin enfrentar, según indicó, intervenciones similares. Además, recordó que durante ese periodo el exmandatario contaba con espacios y herramientas para actividades personales, lo que, a su juicio, evidencia una diferencia en el trato penitenciario.

Asimismo, el exjefe de Estado denunció que en menos de 24 horas fue sometido a tres requisas consecutivas y que estas fueron acompañadas por la difusión de fotografías en la prensa al día siguiente. En esa misma línea, sostuvo que estas acciones no responden a criterios de seguridad penitenciaria, sino a una orden que proviene de instancias superiores.

"Hablando de requisas en penales, ¿le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa", señaló.

"¡La orden viene de arriba! Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, haber si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino, y la mafia del congreso que lo protege", agregó.

Además de sus críticas sobre las requisas, Vizcarra también denunció restricciones en el régimen de visitas familiares en el penal de Barbadillo. De acuerdo con su relato, durante su día de visita semanal se presentó una situación que calificó como irregular: sus dos hijas acudieron para verlo, pero las autoridades penitenciarias habrían permitido el ingreso únicamente de una de ellas, obligándolo a elegir a cuál de las dos recibir. El expresidente aseguró que, como padre, no estaba dispuesto a hacer esa elección y optó por no recibir a ninguna.

"Al mediodía, llegaron en mi día de visita semanal mis dos hijas; pero me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja; como padre decidí que no entre ninguna, no podía escoger. La verdad, me duele mucho todo esto. Pero no me van a doblegar", expresó.

Vizcarra explicó además que, en el mismo día, agentes del INPE habrían realizado una inspección detallada en su celda antes de la visita, revisando cajones, compartimentos y golpeando el colchón de su cama sin hallar objetos irregulares. Según él, estas medidas forman parte de lo que considera una serie de actos arbitrarios en su contra dentro del establecimiento penitenciario.