Martín Vizcarra denuncia a funcionarios del INPE por presunto abuso de autoridad

El expresidente cuestiona que se hayan realizado 2 requisas en menos de 24 horas, pese a que en la primera no se encontró nada irregular.

El expresidente explicó que se realizaron 2 requisas, una el sábado 7 y otra el domingo 8. Foto: difusión
El expresidente explicó que se realizaron 2 requisas, una el sábado 7 y otra el domingo 8. Foto: difusión

El expresidente Martín Vizcarra, quien permanece en el penal de Barbadillo, denunció al director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Henry García Malpartida, y quienes resulten responsables por el presunto delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada. Esto debido a que realizaron dos requisas en su celda en menos de 24 horas, pese a que en la primera de estas no se detectó ninguna irregularidad.

