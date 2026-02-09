Martín Vizcarra denuncia a funcionarios del INPE por presunto abuso de autoridad
El expresidente cuestiona que se hayan realizado 2 requisas en menos de 24 horas, pese a que en la primera no se encontró nada irregular.
El expresidente Martín Vizcarra, quien permanece en el penal de Barbadillo, denunció al director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Henry García Malpartida, y quienes resulten responsables por el presunto delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada. Esto debido a que realizaron dos requisas en su celda en menos de 24 horas, pese a que en la primera de estas no se detectó ninguna irregularidad.