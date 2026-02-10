Congreso: empresarios chinos declararán mañana ante la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong confirmaron su asistencia a la Comisión de Fiscalización el próximo miércoles 11 de febrero para responder sobre las reuniones sostenidas con José Jerí en diciembre 2025 y enero 2026, anunció el presidente de este grupo de trabajo, Elvis Vergara.

La sesión se desarrollará desde las 2:00 p. m. en la sala 1 'Carlos Torres y Torres Lara' del edificio Víctor Raúl Haya del Parlamento.

Una vez en la reunión, se les consultará desde qué momento y bajo qué circunstancias conocen al jefe de Estado, así como qué función cumplen en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano.

Del mismo modo, se les preguntará si José Jerí mostró algún interés específico en los sectores en los que operan, y si producto de las reuniones se elaboraron documentos que formalicen compromisos u otros acuerdos.

Anteriormente, tanto el presidente como el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, se han presentado ante la Comisión liderada por Elvis Vergara para detallar la cronología de las reuniones sostenidas con los empresarios chinos.

En el caso de Jerí, explicó las circunstancias de la reunión en el chifa de San Borja y su visita a la tienda Market Capón, ambos lugares propiedad de Zhihua Yang. Por su parte, el titular del Mininter comentó los pormenores de su presencia en la cena en el chifa.

Lo que reveló la última sesión de la Comisión de Fiscalización

La declaración de Tiburcio Orbezo evidenció que la función de Ji Wu Xiaodong la noche del 26 de diciembre en el chifa de San Borja no fue solo servir la comida al presidente José Jerí y demás asistentes, sino que fue uno de los empresarios que participaron en la reunión. También aclaró que los presentes no solo fueron Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong, nombres brindados por el mandatario, sino que hubo un tercero, el cual no logró identificar. En total fueron cinco personas más la escolta presidencial.

Sobre ello, las declaraciones de Tiburcio Orbezo contradicen lo dicho por el jefe de Estado en tres aspectos. El primero es que Ji Wu Xiaodong participó como asistente en la reunión, el segundo es que fueron tres empresarios y no dos los que asistieron, y que Ji Wu sí habla español.

"Estuvieron dos personas más (a parte de Zhihua Yang). Un ciudadano chino que no hablaba nada en castellano, que solo conversaba con el dueño del chifa, y otra persona más que posteriormente ha sido identificada como el señor Ji Wu Xiaodong. A ninguno de ellos los conocía desde antes", indicó al grupo de trabajo como respuesta a una pregunta de la legisladora Ariana Orué.

En cambio, anteriormente, Jerí había indicado a un medio de comunicación lo siguiente: "(Ji Wu Xiaodong) siempre ha estado en los contextos en los que ha estado Jhony. Ha estado en el chifa sirviendo al comida. (¿Ji Wu tampoco le ha pedido nada?) Él no habla mucho español".

Elvis Vergara espera obtener facultades investigativas para la Comisión de Fiscalización

Al término de dicha sesión, Vergara anunció que el próximo 4 de febrero acudirán otras partes involucradas como la Secretaría de la Presidencia de la República.

Además, añadió que resulta prioritario que el grupo de trabajo parlamentario obtenga facultades investigadoras para obligar la asistencia de quienes se resistan a colaborar.