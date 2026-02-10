HOYSuscripcion LR Focus

Milagros Jáuregui: menores de edad escapan de su albergue | Fuerte y Claro

Política

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

Los internautas vincularon ello con el caso Chifagate, sobre todo, teniendo en cuenta que el día que arribó a Perú, Navarro había mencionado que planeaba comer chifa.

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje. Foto: Bernie Navarro/X
Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje. Foto: Bernie Navarro/X

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, cenó hamburguesas junto a José Jerí y decidió compartir una fotografía del momento en sus redes sociales junto a un comentario que generó diversas reacciones.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, se lee.

Los internautas vincularon ello con el caso Chifagate, sobre todo, teniendo en cuenta que el día que arribó a Perú, Navarro ya había mencionado algo similar. "Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar. Y, claro, comiendo comida chifa”, dijo a la prensa.

Tras este nuevo comentario, analistas se pronunciaron rechazando lo dicho.

Analistas cuestionan fotografía y frase del embajador Bernie Navarro

El politólogo Juan de la Puente consideró, en una publicación en X, que no "pertinente" lo expresado por Navarro y "devalúa más el rol presidencial (que el mismo Jerí precariza)". Además, añadió que "achata y somete la jefatura de Estado a burla y, lo más importante, no ayuda a las relaciones bilaterales".

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, en entrevista a Exitosa, sostiene que la imagen carga un mensaje político.

"El presidente Jerí ha dado un paso brusco, yo no sé si debidamente pensado, pero es un paso de un lado a otro brusco y, en diplomacia y en relaciones internacionales, no se pueden dar pasos bruscos, sino de a pocos, porque las imperceptibilidades empiezan a tomar notas", explicó.

Indicó que la reunión se da en un contexto de afianzamiento de las relaciones comerciales entre Perú y China desde la apertura del Megapuerto de Chancay, en noviembre del 2024.

En ese sentido, sí considera que EE.UU buscaría ganar influencia en Perú.

"Los Estados Unidos son claros en que el Perú ya tiene un proceso trabajado con China y que, lo que están buscando, es un nivel de equilibrio, recuperar espacios. Más adelante no solo sabemos, pero en esta etapa, que serán varios años, es de recuperar espacios, influencia, marco totalizador que han ido perdiendo", mencionó.

Perú negocia compra de cazas con EE.UU

Justamente, vinculado a las relaciones bilaterales entre Perú y EE.UU, el Gobierno de Jerí gestiona la compra de 24 cazas de última generación y 12 aviones subsónicos.

La evaluación inicial de aviones caza supersónicos consideró 17 modelos, que se redujeron a siete y, finalmente, a tres contendientes principales, entre los que se encontraban Francia y Suecia.

Tras un análisis, el Gobierno decidió que la venta se realizará mediante el sistema FMS de Estados Unidos, tal como fue publicado en el Decreto Supremo N°339-2025-EF.

El monto que recibió el visto bueno del gobierno representa el 57% de los US$3,500 millones previstos para la incorporación de 24 cazas totalmente nuevos, 20 monoplazas y 4 biplazas, según el Proyecto de Inversión Pública (PIP) del Ministerio de Defensa.

Tras los recientes encuentros entre Navarro y Jerí, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, General (r) César Astudillo Salcedo, resaltó al mandatario, por X, que el acuerdo incluye 24 cazas y no 12. "Que la FAP le manifieste su posición. No vengan con ese discurso de que EEUU nos pone lo que ellos quieren", escribió.

El presidente respondió su publicación confirmando que la compra será de 24 cazas.

