Ciudadanos por el Perú gasta cerca de S/1 millón en franja electoral pese a tener listas improcedentes

El partido Ciudadanos por el Perú usa un monto cercano a S/ 1.2 millones en franja electoral, pese a que sus listas fueron declaradas improcedentes por el JNE y, a la fecha, no han sido apeladas. Además, no presentarán formula presidencial en las Elecciones 2026.

De acuerdo con una publicación del exministro de Justicia José Tello Alfaro, se evidencia que la organización política ha invertido S/1.699.150. La cantidad de spot por radio es de 6.900.

El desglose de la inversión por televisión, radio y creador de contenido es el siguiente:

TV Inversión A mil por hora S/1,250.040 Radio Inversión Empresa de radio y televisión Central S/100.080 Empresa de radiodifusión social La Familia S/40.054 La voz del sur S/39.955 Vilcatoma Aranda Gotardo S/39.826 Alvarez Lezama S/35 Creador de contenido Inversión A mil por hora S/175,200 Iquitos al rojo vivo S/53.880 La Selva Producción y Servicio Digital S/80

Franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político?

La ONPE destinó un total de S/80 millones que fue distribuido entre las 38 organizaciones políticas que solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 23 de diciembre del año pasado.

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), se distribuyó S/8. 709.182,60 entre los partidos de manera igualitaria para la contratación de medios digitales (redes sociales). En división, cada uno obtuvo S/229.189,02.

El saldo restante S/71.290.817,40 se dividió en dos partes iguales de S/35.645.408,70 para la contratación de medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión.

De la primera parte de ese dinero, se dividió de manera igualitaria para cada uno por un importe de S/938.037,07.

La segunda parte se distribuyó proporcionalmente entre los partidos que tengan representación en el Congreso entre 2021-2026.