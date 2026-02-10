HOYSuscripcion LR Focus

Ciudadanos por el Perú gasta cerca de S/1 millón en franja electoral pese a tener listas improcedentes

Además, el partido no presentará formula presidencial en las Elecciones 2026

El partido Ciudadanos por el Perú usa un monto cercano a S/ 1.2 millones en franja electoral, pese a que sus listas fueron declaradas improcedentes por el JNE y, a la fecha, no han sido apeladas. Además, no presentarán formula presidencial en las Elecciones 2026.

De acuerdo con una publicación del exministro de Justicia José Tello Alfaro, se evidencia que la organización política ha invertido S/1.699.150. La cantidad de spot por radio es de 6.900.

El desglose de la inversión por televisión, radio y creador de contenido es el siguiente:

TVInversión
A mil por hora S/1,250.040
RadioInversión
Empresa de radio y televisión CentralS/100.080
Empresa de radiodifusión social La FamiliaS/40.054
La voz del surS/39.955
Vilcatoma Aranda GotardoS/39.826
Alvarez LezamaS/35
Creador de contenidoInversión
A mil por horaS/175,200
Iquitos al rojo vivoS/53.880
La Selva Producción y Servicio DigitalS/80
Franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político?

La ONPE destinó un total de S/80 millones que fue distribuido entre las 38 organizaciones políticas que solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 23 de diciembre del año pasado.

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), se distribuyó S/8. 709.182,60 entre los partidos de manera igualitaria para la contratación de medios digitales (redes sociales). En división, cada uno obtuvo S/229.189,02.

El saldo restante S/71.290.817,40 se dividió en dos partes iguales de S/35.645.408,70 para la contratación de medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión.

De la primera parte de ese dinero, se dividió de manera igualitaria para cada uno por un importe de S/938.037,07.

La segunda parte se distribuyó proporcionalmente entre los partidos que tengan representación en el Congreso entre 2021-2026.

Partido políticoMonto asignado para franja electoral
Perú LibreS/ 7,728,818.73
Fuerza PopularS/ 5,423,394.29
Alianza para el ProgresoS/ 3,827,331.21
Renovación PopularS/ 3,472,650.53
Avanza PaísS/ 2,408,608.48
Juntos por el PerúS/ 2,053,927.80
Somos PerúS/ 2,053,927.80
Podemos PerúS/ 2,053,927.80
Fe en el PerúS/ 1,699,247.11
FrepapS/ 1,699,247.11
Libertad PopularS/ 1,699,247.11
APRAS/ 1,699,247.11
Ciudadanos por el PerúS/ 1,699,247.11
Cívico ObrasS/ 1,699,247.11
Partido del Buen GobiernoS/ 1,699,247.11
Demócrata Unido PerúS/ 1,699,247.11
Demócrata VerdeS/ 1,699,247.11
Democrático FederalS/ 1,699,247.11
Frente de la Esperanza 2021S/ 1,699,247.11
Partido MoradoS/ 1,699,247.11
País para todosS/ 1,699,247.11
Patriótico del PerúS/ 1,699,247.11
Cooperación PopularS/ 1,699,247.11
Integridad DemocráticaS/ 1,699,247.11
Perú AcciónS/ 1,699,247.11
Perú PrimeroS/ 1,699,247.11
PRINS/ 1,699,247.11
SícreoS/ 1,699,247.11
Perú ModernoS/ 1,699,247.11
ProgresemosS/ 1,699,247.11
Un camino diferenteS/ 1,699,247.11
Salvemos al PerúS/ 1,699,247.11
Ahora NaciónS/ 1,699,247.11
PTES/ 1,699,247.11
Primero la GenteS/ 1,699,247.11
VenceremosS/ 1,699,247.11
Unidad NacionalS/ 1,699,247.11
Fuerza y LibertadS/ 1,699,247.11
