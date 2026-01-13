HOYSuscripcion LR Focus

BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
José Jerí apoya el paro de transportistas | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Congreso: piden citar de urgencia a Jerí por presuntas reuniones irregulares con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

El congresista Jaime Quito solicitó a la Comisión de Fiscalización citar al presidente Jerí para que responda por la reunión que tuvo con el empresario chino el pasado 26 de diciembre.

Piden citar de manera urgente a Jerí para que responda por reunión con empresario chino. Foto: composición LR
Piden citar de manera urgente a Jerí para que responda por reunión con empresario chino. Foto: composición LR

El congresista Jaime Quito Sarmiento de la Bancada Socialista pidió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso que se cite con carácter de urgencia al presidente interino de la República, José Jerí, a fin de que informe sobre una presunta reunión irregular con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte el pasado 26 de diciembre en un local privado.

Mediante el Oficio N. 0748-2024-2025/BJQS-CR, dirigido al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza, Quito expresó su preocupación por la falta de transparencia en las actividades oficiales de la Presidencia encargada.

Según un reportaje periodístico emitido por Punto Final, Jerí Oré habría sostenido una reunión con el empresario Zhihua Yang, quien mantiene vínculos contractuales con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta e investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.

El parlamentario señala que el encuentro se habría realizado en un local privado y que Jerí habría ingresado encapuchado para ocultar su identidad. Además, advierte que dicha reunión no habría sido registrada oficialmente como parte de las actividades institucionales de la Presidencia de la República.

"Además, dicha reunión no habría sido registrada oficialmente como parte de las actividades de la Presidencia de la República, asimismo, la explicación brindada en redes sociales luego de conocerse los hechos es de que se trataría de coordinaciones para el Día de la Amistad Perú - China, lo cual no resulta creíble por cuanto no se ha realizado conforme a protocolos oficiales ni con autoridad competente", se lee en el oficio.

Jaime Quito solicita citar a José Jerí.

José Jerí llegó encapuchado y en el cofre a reunión con empresario chino

De acuerdo con el reportaje de Punto Final, el presidente José Jerí, se reunió la noche del 26 de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang por el tiempo de una hora y media en un chifa ubicado en el distrito de San Borja.

Presidencia confirmó la reunión y precisó que la finalidad era conversar sobre el Día de la amistad Perú - China. Además, detalló que la manera en la que el mandataria asistió, encapuchado, fue para evitar ser fotografiado.

El edificio en el que se llevó a cabo dicha reunión se encuentra en la cuadra 19 se la avenida San Luis. Allí mismo funcionan varias empresas que está relacionadas a empresarios de origen chino. Entre las cuales están Tengda Cerámica S.A.C., que en el pasado obtuvo licitaciones con el Estado y que, además, contrató los servicios profesionales de Nicanor Boluarte durante 2023 y 2024.

Asimismo, en el perímetro del lugar están otras compañías relacionadas al empresario chino, quien es gerente general de la Hidroeléctrica América S.A.C., empresa que tiene la concesión del proyecto Hidroeléctrica Pachachaca 2, en la región de Apurímac.

América Capon S.A.C. es otra compañía también relacionada al empresario, y que también requirió los servicios de Boluarte en el año 2023.

