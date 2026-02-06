HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

Palacios comentó el informe en el que se reveló que al menos seis personas que se reunieron con el presidente obtuvieron empleos y criticó el silencio desde Palacio de Gobierno.

Rosa María Palacios en 'Sin Guion' cuestionó el silencio de Palacio de Gobierno frente a los registros oficiales de visitas que evidenciarían el ingreso nocturno de particulares a la sede presidencial. En ese contexto, se hizo referencia a un reportaje difundido por ATV sobre la visita de la comunicadora Susana Gutiérrez, cuyo ingreso y salida de Palacio se habría producido en un lapso de varias horas, sin que hasta el momento exista una explicación oficial por parte del Ejecutivo.

"Tenemos al presidente de la República, al señor José Jerí, y a sus andanzas sobre las cuales no se habla. Miren esta nota, ayer la comentamos. La señora Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según los registros oficiales. Una nota de ATV clarísima, ¿no es cierto? Esta señorita entra y sale. Entra a las 5 de la tarde y sale a las 7 de la mañana del día siguiente. Respuesta de Palacio de Gobierno ayer: cero. Silencio absoluto y total. Nada. Ya no sacan estos comunicados amenazando a la prensa y quitando el párrafo sin amenazarla, diciendo que cosificamos a las mujeres", señaló.

En esa misma línea, la abogada sobre otros casos de visitas a Palacio de Gobierno que habrían derivado en beneficios laborales posteriores. Según un informe de La República, al menos seis personas ingresaron a la sede presidencial, sostuvieron reuniones con el jefe de Estado y, semanas después, habrían accedido a puestos de trabajo.

"Otros visitantes, seis más, seis más que entraron a Palacio y salieron premiados. O sea, entras a Palacio, ¿no es cierto? Eso es un caso interesantísimo. El 13 de octubre conversaron con el presidente, salieron de Palacio y obtuvieron un puesto de trabajo. No sé, podrían abrir una puerta que diga “citas con el presidente de la República para puesto de trabajo”. Usted hace su cola, de repente le llega algo. Lo mismo aquí", agregó.

