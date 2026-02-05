HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Procuraduría Anticorrupción de Tacna embarga bienes de Mario y César Vizcarra Cornejo

Candidato a la presidencia de Perú Primero es investigado junto a su hermano por caso de presunta colusión.

La Procuraduría Anticorrupción de Tacna logró una médica cautelar que embarga los bienes de los empresarios y hermanos Mario y César Vizcarra Cornejo dentro de una investigación de presunta colusión. El primero de ellos es candidato a la presidencia por el partido Perú Primero, fundado por su hermano y expresidente Martín Vizcarra.

El procurador Reynaldo Coyla explicó que el caso se derivó de la megainvestigación "Los Saqueadores de Ilabaya", del distrito de Ilabaya, en el 2019. Se acusa al alcalde de ese entonces, Luis Cerrato, de contrataciones fantasmas para ejecutar obras que nunca se realizaron.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

lr.pe

La tesis de la Fiscalía señala que el municipio alquiló maquinaria pesada a una empresa para una obra de defensa ribereña. Los equipos no fueron movilizados y aún así se pagaron los S/6 millones al dueño de una ferretería en Moquegua quien a su vez subcontrató la maquinaria de los Vizcarra.

Los hermanos están considerados como cómplices en el caso (extraneus particulares). Cesar Vizcarra en su momento, tras ser consultado sobre el caso, alegó inocencia y dijo ni siquiera conocer Ilavaya.

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

lr.pe

El embargo de la procuraduría es por un millón 600 mil soles y tiene el fin de salvaguardar la reparación civil que en el futuro, de lograrse una sentencia. El caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria.

El procurador brindó esta noticia como parte de un informe de los avances de su oficina. Su despacho a pesar de tener resultados positivos en el 2025, en cuanto a relaciones civiles, ha sufrido el recorte de personal como parte de una medida de reducción de presupuesto para las Procuradurías a nivel nacional.

