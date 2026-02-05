Procuraduría Anticorrupción de Tacna embarga bienes de Mario y César Vizcarra Cornejo. | Composición LR | Composición LR

Procuraduría Anticorrupción de Tacna embarga bienes de Mario y César Vizcarra Cornejo. | Composición LR | Composición LR

La Procuraduría Anticorrupción de Tacna logró una médica cautelar que embarga los bienes de los empresarios y hermanos Mario y César Vizcarra Cornejo dentro de una investigación de presunta colusión. El primero de ellos es candidato a la presidencia por el partido Perú Primero, fundado por su hermano y expresidente Martín Vizcarra.

El procurador Reynaldo Coyla explicó que el caso se derivó de la megainvestigación "Los Saqueadores de Ilabaya", del distrito de Ilabaya, en el 2019. Se acusa al alcalde de ese entonces, Luis Cerrato, de contrataciones fantasmas para ejecutar obras que nunca se realizaron.

TE RECOMENDAMOS LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La tesis de la Fiscalía señala que el municipio alquiló maquinaria pesada a una empresa para una obra de defensa ribereña. Los equipos no fueron movilizados y aún así se pagaron los S/6 millones al dueño de una ferretería en Moquegua quien a su vez subcontrató la maquinaria de los Vizcarra.

Los hermanos están considerados como cómplices en el caso (extraneus particulares). Cesar Vizcarra en su momento, tras ser consultado sobre el caso, alegó inocencia y dijo ni siquiera conocer Ilavaya.

PUEDES VER: Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

El embargo de la procuraduría es por un millón 600 mil soles y tiene el fin de salvaguardar la reparación civil que en el futuro, de lograrse una sentencia. El caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria.

El procurador brindó esta noticia como parte de un informe de los avances de su oficina. Su despacho a pesar de tener resultados positivos en el 2025, en cuanto a relaciones civiles, ha sufrido el recorte de personal como parte de una medida de reducción de presupuesto para las Procuradurías a nivel nacional.