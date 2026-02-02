"Retírese de la política": así respondió Mario Vizcarra a Keiko Fujimori por decir que tomará en cuenta las buenas ideas

Mario Vizcarra lanzó un dardo contra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El candidato presidencial de Perú Primero y hermano del exmandatario Martín Vizcarra aseguró que, si la lideresa fujimorista se retirara de la política, el panorama político del país mejoraría. Además, Vizcarra recordó las críticas internas que han existido dentro del partido fujimorista y contra la conducción de la propia Fujimori.

“Tras un gran día de campaña en Ucayali, prendo la TV y veo a Keiko Fujimori diciendo que ‘tomará en cuenta las buenas ideas’. Aquí le doy una: retírese de la política. Su propio vicepresidente, Miki Torres, dijo que usted es la única responsable del daño al país por no saber delegar”, indicó el candidato presidencial de Perú Primero a Fujimori vía X (antes Twitter).

TE RECOMENDAMOS LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Esta no es la primera vez que Mario Vizcarra critica a Keiko Fujimori. Tiempo atrás, durante una entrevista con La República, el candidato presidencial señaló que la lideresa fujimorista es una figura tremendamente impopular. En aquel entonces, Vizcarra también consideró que la labor política de Fujimori resultaba nociva para la sociedad peruana.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“La presencia de Keiko Fujimori en la política solo ha traído división, odio y un profundo malestar en la población peruana. (…) Todas las veces que ha perdido elecciones ha denunciado un supuesto fraude o robo de votos. Un partido como Fuerza Popular, que tiene presencia en la mayoría de estamentos del Estado, no puede sostener con seriedad que existe fraude. (…) Muchos dicen en tono irónico que el antifujimorismo es el partido más grande del Perú, y ese es un mérito que Keiko Fujimori se ha ganado a pulso”, indicó en su momento Mario Vizcarra.

Mario Vizcarra denunció maltratos contra su hermano

A través de sus plataformas digitales, Mario Vizcarra se refirió al delicado estado de salud de su hermano Martín Vizcarra, quien fue sometido a una operación el pasado miércoles 21 de enero que derivó en la extirpación de su riñón izquierdo. En ese contexto, denunció que, pese a su condición postoperatoria, Martín despertó esposado.

"Martín amaneció con grilletes y 6 agentes armados pese a estar recién operado. Es tortura para quebrarlo, pero pierden su tiempo: ¡Millones de peruanos estamos con él! No podrán bajarle el ánimo ni doblegar su espíritu. Su fortaleza es la nuestra. ¡Respeten su salud!", escribió.

De igual manera, el propio Martín Vizcarra expresó su malestar al haber sido mantenido con grilletes a la cama de la clínica Repromedic luego de la intervención quirúrgica: "El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme, no me van a doblegar", puso en X.