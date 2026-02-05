Martín Vizcarra fue dado de alta y regresa a Barbadillo tras intervención quirúrgica al riñón
El exmandatario Martín Vizcarra dejó la clínica en Jesús María luego de una intervención quirúrgica por complicaciones renales. Su hermano, Mario Vizcarra, informó que el INPE fue notificado y confirmó su retorno al penal de Barbadillo tras la operación.
El expresidente Martín Vizcarra recibió el alta médica luego de una intervención quirúrgica al riñón y fue trasladado nuevamente al penal de Barbadillo, en Ate. La salida de la clínica se produjo tras varios días de hospitalización y dos procedimientos médicos que buscaban estabilizar su estado de salud.
Mario Vizcarra, hermano del exjefe de Estado y candidato a la presidencia, indicó que los médicos autorizaron su salida tras superar la crisis renal que lo obligó a ingresar de emergencia. Precisó que el riñón izquierdo presenta un nivel de funcionamiento de apenas 15%, dato que marcó la gravedad del cuadro clínico.
“Se ha determinado el alta de mi hermano Martin Vizcarra (...) Él fue intervenido en dos oportunidades en su crisis (...) Prácticamente el riñón izquierdo está en una actividad de 15%”, precisó.
El familiar también señaló que el traslado se coordinó con el Instituto Nacional Penitenciario. “Calculamos que a las 10 de la mañana va a ser trasladado a Barbadillo, ya se le notificó al INPE”, declaró ante la prensa en los exteriores de la clínica ReproMedic, en Jesús María.
Antes de abandonar el centro de salud, Martín Vizcarra expresó “tranquilidad” frente a los medios. Agentes del INPE ejecutaron el operativo de custodia y lo condujeron hasta el establecimiento penitenciario donde cumple prisión preventiva.