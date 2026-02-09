RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

Rosa María Palacios en la reciente edición de ‘Sin guion’ no dejó de hablar de la congresista Milagros Aguayo, quien ha sido cuestionada severamente tras conocerse que dirige un albergue en el que ofrece refugio a niñas embarazadas que han sido víctimas de violación, pero para la parlamentaria, “la única víctima” sería el bebé. “Esta imagen es repugnante porque parece El cuento de la criada, todas vestidas igualitas, como si su única obligación en este mundo fuera parir y como si no tuvieran ellas una dignidad que no ha sido respetada en absoluto… ¡De terror!”, dijo la periodista.

“Miren, yo no voy a discutir el aborto en este caso, porque yo soy católica y siempre me voy a oponer al aborto. Pero acá hay otro tema y tiene que ver con la utilización de la fe y la manipulación de la infancia para obtener votos. El problema acá es que esta señora exhibe a estas niñas en actos públicos y se han difundido fotografías en las que a estas niñitas las exhibe cargando a sus bebés…”, indicó.

“Pero es un acto horroroso, es una revictimización y estigmatización de las niñas, que está prohibido por el Código del Niño y el Adolescente… Lo que está haciendo es ilegal, no puedes utilizar a niños en actos de proselitismo o campaña política para ti mismo (...) La señora Jáuregui ha sacado una ley desde el Congreso para prohibir la educación sexual integral porque, claro, si hay ESI, ya no hay niñas embarazadas, pues, y ella necesita tener niñas embarazadas para tener esta ONG y poder albergarlas, y pedirle plata al Estado… Es una cosa macabra”, refutó la periodista.

Por otro lado, la conductora se refirió a la última encuesta electoral realizada por Datum, en la que Rafael López Aliaga (11,9 %) y Keiko Fujimori (9,2 %) lideran la lista; sin embargo, el hecho de que tengan tan bajo porcentaje haría que —si es que se da el caso— pasen a una segunda vuelta con muy poca “legitimidad”.

“Ese es el problema central en este momento: entran con muy poco respaldo popular a la segunda vuelta… Tal como están ahora, van muy mal, lo que demuestra la poca confianza que tiene el electorado en los políticos, el poco aprecio que tienen por la política, la sensación de ira que le produce. En Imasen han estado midiendo los sentimientos de la gente y en Datum me parece que también; la gente va a votar con rabia y es un porcentaje bien alto”, señaló Palacios.