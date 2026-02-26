Partidos de hoy, viernes 27 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Este viernes 27 de febrero se disputarán emocionantes partidos en la Liga 1 Torneo Apertura, incluyendo Melgar contra Los Chankas y Deportivo Garcilaso frente a Cienciano. Conoce aquí la programación de los encuentros.
Este viernes 27 de febrero tendremos partidos interesantes en las diferentes ligas, tanto en la Liga 1 Torneo Apertura como en competiciones europeas como la Serie A, la Bundesliga y, sobre todo, LaLiga EA Sports. Encuentros emocionantes como Melgar contra Los Chankas, así como Deportivo Garcilaso versus Cienciano.
Mientras que en los torneos internacionales, Augsburg se enfrentará a Colonia, actual equipo del peruano Felipe Chávez. En España, Levante recibirá la visita del Alavés. A continuación, conoce la programación de estos partidos, así como sus horarios y respectivos canales de TV.
Partidos de hoy, Liga 1 Torneo Apertura
- Alianza Atlético vs ADT
- Hora: 3:00 p.m.
- Canal: Movistar Play, Liga 1 Play, Liga 1 Max
- Melgar vs Los Chankas
- Hora: 5:45 p.m.
- Canal: Movistar Play, Liga 1 Play, Liga 1 Max
- Deportivo Garcilaso vs Cienciano
- Hora: 8:15 p.m.
- Canal: Movistar Play, Liga 1 Play, Liga 1 Max
Partidos de hoy, Bundesliga
- Augsburg vs Köln
- Hora: 2:30 p.m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de hoy, LaLiga
- Levante vs Deportivo Alavés
- Hora: 3:00 p.m.
- Canal: DIRECTV, DGO
Partidos de hoy, Serie A
- Parma vs Cagliari
- Hora: 2:45 p.m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de hoy, Ligue 1
- Strasbourg vs Lens
- Hora: 2:45 p.m.
- Canal: Disney Plus, ESPN