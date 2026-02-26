Partidos de hoy, viernes 27 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Este viernes 27 de febrero tendremos partidos interesantes en las diferentes ligas, tanto en la Liga 1 Torneo Apertura como en competiciones europeas como la Serie A, la Bundesliga y, sobre todo, LaLiga EA Sports. Encuentros emocionantes como Melgar contra Los Chankas, así como Deportivo Garcilaso versus Cienciano.

Mientras que en los torneos internacionales, Augsburg se enfrentará a Colonia, actual equipo del peruano Felipe Chávez. En España, Levante recibirá la visita del Alavés. A continuación, conoce la programación de estos partidos, así como sus horarios y respectivos canales de TV.

Partidos de hoy, Liga 1 Torneo Apertura

Alianza Atlético vs ADT

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Movistar Play, Liga 1 Play, Liga 1 Max

Melgar vs Los Chankas

Hora: 5:45 p.m.

Canal: Movistar Play, Liga 1 Play, Liga 1 Max

Deportivo Garcilaso vs Cienciano

Hora: 8:15 p.m.

Canal: Movistar Play, Liga 1 Play, Liga 1 Max

Partidos de hoy, Bundesliga

Augsburg vs Köln

Hora: 2:30 p.m.

Canal: Disney Plus

Partidos de hoy, LaLiga

Levante vs Deportivo Alavés

Hora: 3:00 p.m.

Canal: DIRECTV, DGO

Partidos de hoy, Serie A

Parma vs Cagliari

Hora: 2:45 p.m.

Canal: Disney Plus

Partidos de hoy, Ligue 1