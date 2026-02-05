HOYSuscripcion LR Focus

Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Tras el reportaje de Cuarto Poder que muestra cómo al menos cinco jóvenes allegadas al presidente interino José Jerí accedieron a contratos estatales días después de permanecer en Palacio de Gobierno, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió una investigación preliminar y la Contraloría solicitó documentación sobre esas contrataciones.

Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos
Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos

Dos colaboradoras cercanas al presidente interino José Jerí dejaron sus cargos públicos tras revelarse que accedieron a contratos estatales luego de haber asistido a una reunión nocturna en el despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025.

La ingeniera ambiental Guadalupe Vela y Cristina Beraún presentaron su renuncia tras la difusión de un reportaje que expuso que ambas se reunieron con el mandatario en horario nocturno y fueron contratadas por el Estado días después.

LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los registros oficiales muestran que Vela permaneció desde las 6:48 p.m. hasta las 11:56 p.m. en el despacho presidencial. Posteriormente, el 20 de noviembre, EsSalud le otorgó una orden de servicio por más de 6,330 soles. Ese mismo mes, fue contratada como locadora en el Ministerio del Ambiente bajo el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público con una remuneración de 11,000 soles.

Por su parte, Beraún obtuvo un contrato por 6,500 soles para labores de análisis de comunicación interna en la oficina presidencial. La funcionaria también decidió dejar su cargo luego de la publicación de la investigación.

La primera de las renuncias se comunicó mediante un escrito publicado por Vela en su cuenta de Facebook, en el que defendió su trayectoria profesional y afirmó que cumplía con los requisitos técnicos para su cargo. En el texto, acusó que la difusión del caso había tenido un impacto negativo en su “honor, reputación profesional, tranquilidad personal e integridad psicológica”.

“Objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual, así como la deslegitimación de mis capacidades profesionales”, señalo.

El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió una investigación preliminar para determinar si existen irregularidades en las contrataciones a las que accedieron Vela y Beraún, así como en el vínculo entre sus visitas y las órdenes de servicio.

Cabe señalar que la Contraloría General de la República solicitó a la Presidencia y a los ministerios información detallada sobre las órdenes de servicio y contratos de al menos tres de las cinco jóvenes que visitaron el despacho presidencial y consiguieron contratos luego de esas visitas.

Además de Vela y Beraún, otros casos vinculados a la controversia incluyen Violeta Beas, quien ingresó al despacho presidencial el mismo día y poco después fue nombrada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, así como Fiorela Melgarejo y Alicia Camargo, quienes también recibieron órdenes de servicio tras visitas oficiales.

