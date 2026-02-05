RMP sobre ley de financiamiento de partidos: “Era mucho peor que Keiko reciba maletines del BCP o de Odebrecht”

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy mencionó el escándalo de la franja electoral y, según explicó, el problema con respecto a la ley de financiamiento de partidos políticos es que fue cambiada a raíz de una que “resultó peor” previamente. “Era mucho peor que Keiko Fujimori reciba maletines del BCP o de Odebrecht; entonces, para que eso no pase, el Estado paga radio y televisión, y miren ustedes el resultado… Ese es el problema, y en teoría eso no debería pasar porque el incentivo lógico de un partido es maximizar este dinero… para el éxito de su candidato”, señaló Palacios.

Como se sabe, este destape ha visto envuelto a algunos partidos políticos, entre ellos País para Todos, el cual tiene como candidato presidencial al cómico Carlos Álvarez, pero, a través de un video difundido en redes, este rechazó rotundamente ser responsable del direccionamiento de S/464.000 para la publicidad de la organización política en el medio Nativa.

“Acá no estamos discutiendo la legalidad, sino la racionalidad que puede tener favorecer a medios diminutos, que no tienen audiencia, con una cantidad importante que no va a ayudar siquiera a su candidato”, refirió la conductora de ‘Sin guion’, quien volvió a enfatizar en que el problema no es la “legalidad” de este hecho, al no haber prohibición para poner el 100 % de la franja en el medio que uno prefiera.

“Pero es evidente que te está favoreciendo indebidamente, y tan evidente que Carlos Álvarez y toda su lista parlamentaria se dan cuenta del problema, así que el señor Vladimir Meza tiene que salir a dar explicaciones ya a su gente, porque no es racional que tú pongas un tercio de lo que te da el Estado, de lo único que tienes para poner en radio y en televisión, y lo pongas en un canal que no ve nadie, y que resulta además el canal de tu competidor”, finalizó la periodista.