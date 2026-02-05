HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Jeffrey Epstein: archivos revelan vínculos con Perú | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

RMP sobre ley de financiamiento de partidos: “Era mucho peor que Keiko reciba maletines del BCP o de Odebrecht”

La conductora Rosa María Palacios opinó sobre el reciente escándalo de la franja electoral y que, pese a que no se cuestiona la legalidad, no es racional terminar favoreciendo a "medios diminutos".

Palacios abordó el escándalo de la franja electoral en 'Sin guion'.

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy mencionó el escándalo de la franja electoral y, según explicó, el problema con respecto a la ley de financiamiento de partidos políticos es que fue cambiada a raíz de una que “resultó peor” previamente. “Era mucho peor que Keiko Fujimori reciba maletines del BCP o de Odebrecht; entonces, para que eso no pase, el Estado paga radio y televisión, y miren ustedes el resultado… Ese es el problema, y en teoría eso no debería pasar porque el incentivo lógico de un partido es maximizar este dinero… para el éxito de su candidato”, señaló Palacios. 

Como se sabe, este destape ha visto envuelto a algunos partidos políticos, entre ellos País para Todos, el cual tiene como candidato presidencial al cómico Carlos Álvarez, pero, a través de un video difundido en redes, este rechazó rotundamente ser responsable del direccionamiento de S/464.000 para la publicidad de la organización política en el medio Nativa

LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Acá no estamos discutiendo la legalidad, sino la racionalidad que puede tener favorecer a medios diminutos, que no tienen audiencia, con una cantidad importante que no va a ayudar siquiera a su candidato”, refirió la conductora de ‘Sin guion’, quien volvió a enfatizar en que el problema no es la “legalidad” de este hecho, al no haber prohibición para poner el 100 % de la franja en el medio que uno prefiera.

“Pero es evidente que te está favoreciendo indebidamente, y tan evidente que Carlos Álvarez y toda su lista parlamentaria se dan cuenta del problema, así que el señor Vladimir Meza tiene que salir a dar explicaciones ya a su gente, porque no es racional que tú pongas un tercio de lo que te da el Estado, de lo único que tienes para poner en radio y en televisión, y lo pongas en un canal que no ve nadie, y que resulta además el canal de tu competidor”, finalizó la periodista. 

Base de datos del Reniec filtrada pudo haber sido utilizada para registrar afiliaciones políticas masivas, indica experto

Peruana descubre que fue afiliada a un partido político sin su consentimiento después de 3 años y debe pagar S/44.20 para denunciar

Elecciones 2026: ciudadanos figuran como inscritos a partidos políticos sin su consentimiento

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

