Elecciones 2026: ciudadanos figuran como inscritos a partidos políticos sin su consentimiento

El día de ayer, decenas de usuarios denunciaron a través de redes sociales haber sido afiliados a organizaciones políticas sin su consentimiento, en el contexto de los próximos comicios electorales de 2026. Esta situación ha generado gran preocupación entre la ciudadanía, debido al posible uso indebido de datos personales. Muchos votantes, al verificar su estado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), han descubierto con sorpresa que figuran como miembros afiliados a partidos o movimientos políticos, a pesar de no haber realizado trámite alguno ni haber expresado intención de unirse a alguna organización. Los partidos políticos que más se repiten son Progremos y el Partido Político Nueva Gente

Esta situación podría acarrear serias consecuencias para los ciudadanos involucrados, ya que, según lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la afiliación a un partido político debe ser un acto libre, voluntario y transparente. Cualquier inscripción realizada sin consentimiento vulneraría el derecho fundamental a la autonomía política, afectando la libertad de cada persona para decidir su participación en la vida política del país.

Según el experto en temas electorales, José Tello, no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones y, en muchos casos, podría deberse a la falsificación de firmas para concretar las afiliaciones sin consentimiento. No obstante, también advierte que con frecuencia se presentan casos en los que las personas niegan haberse afiliado por razones laborales o personales, utilizando la figura de 'afiliación indebida' como una vía para desvincularse de la organización política.

"Si se demuestra que la firma es falsa, quiere decir que los filtros de Reniec no son los correctos y que los partidos están usando información que no es real (...) por otro lado, he visto casos en los que los candidatos se ven perjudicados porque piden su desafiliación con una firma falsa y si quieren postular en la interna no podrían postular. He visto las dos caras de la moneda: personas inscritas sin su consentimiento y candidatos sacados con mecanismos fraudulentos. El JNE debe llevar esto al Ministerio Público porque estos son delitos", sostuvo para este medio.

JNE: Ciudadanos denuncian afiliación indebida

Uno de los ciudadanos afectados es el periodista Jorge Ballón Artaza, del medio Políticamente Insurrecto, quien denunció públicamente que figura como afiliado a la organización política Nueva Gente desde el 14 de enero de este año. “Nunca he firmado ningún planillón y no pertenezco a ninguna agrupación política”, expresó en una publicación en sus redes sociales. Cabe señalar que dicho partido no logró completar su inscripción para participar en las elecciones generales de 2026.

En ese mismo contexto, el ciudadano Manuel Lunch denunció figurar como afiliado en el Partido Político Nueva Gente desde el 12 de julio de 2024, sin su autorización. "Nunca en vida he firmado esos planillones y aparezco inscrito este partido. Es decir, usan indebidamente mi firma y ¿aún así debo pagar para desafiliarme?", escribió.

Asimismo, la ciudadana Lorena Conde Alania, denunció en X que su madre, Lilliam Mely Alania Martinez, se encuentra afiliada al partido del alcalde de Lima, Renovación Popular, desde el año 2004 sin tener su previo consentimiento y además fue presentada en el padrón de afiliados en el año 2023.

Por su parte, los ciudadanos afectados por estas afiliaciones no autorizadas exigen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables. En comunicación con La República, la autoridad electoral informó que se encuentran evaluando las acciones correspondientes para atender las quejas y brindar una solución adecuada a los afectados.

JNE: Desafiliación tiene un costo adicional

Como consecuencia de esta situación, los ciudadanos que descubran haber sido inscritos en una organización política sin su consentimiento tienen el derecho de presentar una solicitud de desafiliación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este trámite puede realizarse a través de la plataforma digital del organismo electoral y contempla dos supuestos establecidos para llevarlo a cabo.

El primer supuesto es la renuncia voluntaria, que aplica cuando el ciudadano decide dejar de pertenecer a una organización política de forma consciente y deliberada. Al optar por esta vía, se sobreentiende que la afiliación fue realizada con su consentimiento previo.

El segundo supuesto corresponde a la figura de afiliación indebida, utilizada cuando el ciudadano afirma haber sido inscrito en una organización política sin su consentimiento. En este caso, debe presentar una solicitud dirigida al Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, adjuntando sus datos personales y un comprobante de pago por derecho de trámite. Este trámite tiene un costo de 44.20 soles, el cual puede abonarse en cualquier oficina del Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Pagalo.

Este requisito ha generado malestar entre muchos ciudadanos, ya que implica que quienes fueron inscritos sin su consentimiento deben asumir un pago obligatorio para desvincularse formalmente. De lo contrario, tendrían que optar por la renuncia voluntaria, lo cual supondría aceptar implícitamente que su afiliación fue realizada de manera consciente y con consentimiento, lo que no corresponde a la realidad de los casos denunciados.