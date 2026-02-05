Desde Iquitos, Enrique Valderrama ofreció una conferencia de prensa en la que criticó la gestión de José Jeri. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

Desde Iquitos, Enrique Valderrama ofreció una conferencia de prensa en la que criticó la gestión de José Jeri. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

Desde Iquitos, durante su conferencia de prensa en el Hotel Terrazas, el candidato presidencial por el APRA, Kike Valderrama, arremetió contra la gestión de José Jerí, asegurando que el eslogan "¡El Perú a toda máquina!" solo se aplica para la generación de engaños y la falta de transparencia.

Para Valderrama, el lema publicitario del régimen actual es una burla frente a la realidad. "Yo creo que el Congreso debería de destituir a Jerí definitivamente. Es una decepción de la continuidad de la señora Boluarte. No solo en la ineficiencia, sino ahora en la falta de transparencia: es una máquina de mentiras", declaró el líder Aprista.

TE RECOMENDAMOS LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Gestor de intereses y chifa a medianoche”

El candidato no tuvo reparos en calificar al mandatario como un "gestor de intereses disfrazado de presidente", vinculándolo directamente con los recientes cuestionamientos por la contratación de cinco mujeres tras visitar el despacho presidencial.

Con un tono aparentemente irónico, Valderrama sugirió que las prioridades del Ejecutivo están lejos de las necesidades de la Amazonía: "Quizás el señor Jerí, en lugar de estar pensando en Loreto, ha estado pensando en comer chifa a la medianoche encapuchado, probablemente por eso han perdido el tiempo y no han presentado el plan de seguridad que el país espera desde enero".

Dina Boluarte y Vladimir Cerrón

Kike Valderrama también mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, a quien responsabilizó directamente por la situación legal de ciertos líderes políticos. Según el candidato, la libertad de Vladimir Cerrón no es una falla logística. "La no captura de Cerrón fue una decisión política de Boluarte", afirmó.

Propuestas para el fin del indulto político

El candidato también cumplió una agenda social. Visitó el Mercado Belén, donde conversó con algunos ciudadanos sobre la reactivación económica. Ante ello, propuso una reforma constitucional para que el poder político no tenga control sobre los indultos.

"Creo que el poder político no debe estar ya sobre la facultad de los indultos", manifestó sobre la propuesta de la eliminación del indulto presidencial.