Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre. Foto: Caretas

El informe del JEE Lima Centro 1 advirtió que Carlos Álvarez declaró la posesión de un vehículo deportivo en la declaración jurada de bienes y rentas, sin embargo, este no se encuentra registrado en SUNARP a su nombre sino al de la empresa Alda Producciones y Eventos SAC. Esto calificaría como una posible consignación de "datos falsos o un error material", por lo que solicitó al personero del partido esclarecer esta situación.

Álvarez precisó en el rubro VIII de la declaración jurada de bienes que posee un auto deportivo con fecha de compra 2013 con un valor de S/102 000.

Pese a ello, cuando la institución consultó con SIJE-SUNARP no encontró registro del bien inmueble asociado al candidato. La consulta se realizó el 14 de enero del 2026.

En la página de consulta vehicular de SUNARP se identificó que el auto figura inscrito a nombre de la persona jurídica Alda Producciones y Eventos SAC.

Por lo tanto, la institución alertó una "discrepancia objetiva" entre lo declarado por el candidato y lo verificado en la consulta registral. "Se advierte del contenido del informe de fiscalización, que nos encontramos ante una posible consignación de datos falsos o en su defecto un error material".

Ante esto, el JNE recuerda que incorporar datos falsos en la declaración jurada es causal de exclusión, sin embargo, se admite el mecanismo de corrección siempre y cuando esta sea debidamente fundamentada, pues "no solo basta con la presunción de un error material".

"Es deber del candidato y de la organización política proporcionar a la ciudadanía, información más clara y oportuna, con la finalidad de que no existan cuestionamientos futuros", indicaron. El partido tiene tres días hábiles para presentar documentación probatoria que permita esclarecer dicho cuestionamiento.