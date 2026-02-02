HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Política

López Aliaga propone enviar delincuentes a la selva: "No se van a escapar, están las shushupes como barrera natural"

En su propuesta contra la inseguridad ciudadana, el candidato presidencial de Renovación Popular planteó enviar a delincuentes a colonias de rehabilitación en zonas inhóspitas de la selva, en las que, según él, la fauna amazónica, como las shushupes, actuaría como una barrera para impedir fugas.

Rafael López Aliaga plantea enviar reos a la selva profunda.
Rafael López Aliaga plantea enviar reos a la selva profunda. | Composición LR | Composición LR

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, en una entrevista en el programa Sin Medias Tintas, no tuvo mejor idea que proponer el traslado de delincuentes a colonias de rehabilitación ubicadas en zonas remotas de la selva, como parte de sus soluciones contra la inseguridad ciudadana.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Se van inmediatamente en helicóptero a la selva más profunda que no hay internet. Ahí haremos las colonias de rehabilitación (...) te hablo de una colonia en mitad de la selva más profunda, al norte. Inhóspita, alejada. Tiene un cerco natural que son las shushupes, si sales de tu colonia te encuentras con la mejor protección: las shushupes con las que he trabajado muchos años", afirmó López Aliaga durante su intervención.

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

lr.pe

El exalcalde de Lima insistió en que la fauna amazónica cumpliría un rol disuasivo frente a los posibles intentos de fuga y defendió su propuesta; además aseguró tener experiencia previa. “La shushupe es una barrera natural, están esperando que llevemos a los delincuentes más peligrosos, donde no hay internet y no hay posibilidad de que se fugue nadie”, sostuvo.

PUEDES VER: Las amigas de José Jerí obtienen órdenes de hasta S/11 mil tras visitarlo en su despacho

lr.pe

Cabe recordar que el candidato, que viene liderando las encuestas con apenas 14,7% de la intención de voto según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), fue rechazado recientemente en Arequipa, en el que manifestantes se congregaron en la entrada de un mitin y le gritaron consignas como “¡Porky corrupto!” y “¡Fuera de Arequipa!”.

Durante esa visita, López Aliaga reconoció el rechazo en su propio discurso, desestimando las manifestaciones y responsabilizó a “un piquetito de un partidito político que se va quemando”, además de despotricar contra otros candidatos, como suele hacer. "Hemos tenido un gobierno corrupto y hoy el hermano del sentenciado postula; esto yo no lo puedo entender, y otro prófugo (Vladimir Cerrón) también, o sea, tenemos una plancha con un prófugo y otra con un sentenciado”, agregó.

Notas relacionadas
José Luna responde a López Aliaga: "Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios"

José Luna responde a López Aliaga: "Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga, rechazado en Arequipa: población le grita "¡Porky corrupto!"

Rafael López Aliaga, rechazado en Arequipa: población le grita "¡Porky corrupto!"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga plantea sin sustento otorgar DNI a nonatos: "Son ciudadanos desde el vientre"

Rafael López Aliaga plantea sin sustento otorgar DNI a nonatos: "Son ciudadanos desde el vientre"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

LEER MÁS
Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

LEER MÁS
PJ por segunda vez anuló incautación de bienes de la UAP, pero Estado no los devuelve

PJ por segunda vez anuló incautación de bienes de la UAP, pero Estado no los devuelve

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025