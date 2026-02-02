Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, en una entrevista en el programa Sin Medias Tintas, no tuvo mejor idea que proponer el traslado de delincuentes a colonias de rehabilitación ubicadas en zonas remotas de la selva, como parte de sus soluciones contra la inseguridad ciudadana.

"Se van inmediatamente en helicóptero a la selva más profunda que no hay internet. Ahí haremos las colonias de rehabilitación (...) te hablo de una colonia en mitad de la selva más profunda, al norte. Inhóspita, alejada. Tiene un cerco natural que son las shushupes, si sales de tu colonia te encuentras con la mejor protección: las shushupes con las que he trabajado muchos años", afirmó López Aliaga durante su intervención.

El exalcalde de Lima insistió en que la fauna amazónica cumpliría un rol disuasivo frente a los posibles intentos de fuga y defendió su propuesta; además aseguró tener experiencia previa. “La shushupe es una barrera natural, están esperando que llevemos a los delincuentes más peligrosos, donde no hay internet y no hay posibilidad de que se fugue nadie”, sostuvo.

Cabe recordar que el candidato, que viene liderando las encuestas con apenas 14,7% de la intención de voto según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), fue rechazado recientemente en Arequipa, en el que manifestantes se congregaron en la entrada de un mitin y le gritaron consignas como “¡Porky corrupto!” y “¡Fuera de Arequipa!”.

Durante esa visita, López Aliaga reconoció el rechazo en su propio discurso, desestimando las manifestaciones y responsabilizó a “un piquetito de un partidito político que se va quemando”, además de despotricar contra otros candidatos, como suele hacer. "Hemos tenido un gobierno corrupto y hoy el hermano del sentenciado postula; esto yo no lo puedo entender, y otro prófugo (Vladimir Cerrón) también, o sea, tenemos una plancha con un prófugo y otra con un sentenciado”, agregó.