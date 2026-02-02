Rosa María Palacios reclama a Jerí: “Señor, ocúpese de la delincuencia… Las cifras siguen creciendo”

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy comentó que, evidentemente, al presidente José Jerí todo se le estaría complicando y que su permanencia “pende de un hilo” tras las últimas denuncias con las que ha sido vinculado dentro de su gobierno, por las cuales se viene evaluando una moción de vacancia en su contra cuando debería haberse preocupado por un urgente asunto dentro de su mandato.

“No ha sido una buena semana para Jerí, le ha ido muy mal… Cada fin de semana salen novedades del señor Jerí. Y que como dice Keiko Fujimori, ha hecho poco en estos meses, ¿no? Sobre todo, en la materia que se le encomendó como única: señor, ocúpese de la delincuencia. Eso no significa ir a patear puertas de madrugada que se abren para afuera o ser el ‘cheerleader’ de la detención y traslado del Monstruo. Las cifras de la delincuencia o se mantienen igual o han crecido”, cuestionó la conductora de 'Sin guion'.

Asimismo, la periodista recriminó a Jerí por no haberse encargado de cambiar las leyes procrimen por las que él mismo votó cuando fue parte del Congreso, y que si él ha hecho poco durante su gestión ha sido finalmente culpa de este Parlamento, que no quiere irse contra el mandatario por claros intereses de por medio.

“Pende de un hilo el señor Jerí y el problema es que los partidos que hoy están en el Congreso: APP, Podemos, Fuerza Popular y Somos Perú, le están pidiendo su voto al pueblo, conjuntamente con Renovación Popular, que es el que más grita ‘sí, lo vamos a vacar’, pero no hace nada. Todos esos están pidiendo el voto de ustedes… El impacto de la conducta de Jerí antes y después de su presidencia genera un malestar que puede ser cosechado por los partidos que están en la oposición a los partidos que están en el poder, que son todos los que están en el Congreso”, evidenció Palacios.