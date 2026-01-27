JEE abre proceso sancionador contra Lady Camones y APP por entregar juguetes en campaña electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 abrió un proceso contra la organización política Alianza para el Progreso (APP) y su candidata al Senado, Lady Mercedes Camones Soriano, por la presunta vulneración del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe la entrega de dádivas y regalos durante campaña electoral.

La investigación se originó a partir de un informe emitido el 19 de enero por el JEE de Santa. Según el documento, se detectaron videos publicados en la red social de Facebook de la congresista Camones, con fecha entre el 17 y 22 de diciembre de 2025, donde se le observa entregando juguetes de manera directa en diversas localidades de Áncash.

Las actividades proselitistas con motivos navideños se realizaron en Monte Chimbote (entrega de carros y muñecas), Nuevo Chimbote (entrega de juguetes acompañada de un show infantil) y Jimbe (entrega de pelotas de plástico, muñecas y otros artículos).

Evidencia de propaganda electoral

El informe fiscalizador destaca que, especialmente en la actividad de Jimbe, se entregaron pelotas grabadas con el símbolo de APP y el mensaje explícito "Acuña presidente 2026". Además, los videos finalizan con el nombre de la organización política y la imagen de Camones como candidata, lo que permite inferir un beneficio directo para el partido en el actual proceso de Elecciones Generales 2026.

Personal de fiscalización del JEE de Santa realizó cotizaciones en diversos establecimientos comerciales de la zona, determinando que el costo de los juguetes entregados oscila entre S/3,70 y S/20,80 por unidad. La normativa electoral prohíbe la entrega de cualquier bien que exceda el 0,3% de la UIT (equivalente a S/ 16,05 para el 2025), a menos que sean artículos publicitarios o de consumo inmediato en eventos gratuitos.

Lo que sigue

La resolución del JEE Lima Centro 2 otorga un plazo de tres días calendario para que tanto Lady Camones como el personero legal de APP, Carlos Cabrera Alvarado, presenten sus descargos. De no absolverse las imputaciones, el JEE resolverá de acuerdo a ley, lo que podría derivar en multas o incluso la exclusión de la candidata si se reitera la conducta.