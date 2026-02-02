Alfonso López Chau NO insultó a dirigentes de Puno: clip editado saca de contexto sus declaraciones

LO FALSO:

Alfonso López Chau lanzó expresiones ofensivas contra dirigentes de Puno luego de no obtener su respaldo.

LO VERDADERO:

El clip que se volvió viral fue recortado y editado. En las declaraciones originales, las expresiones ofensivas estaban dirigidas a los presidentes peruanos que se encuentran presos.

El candidato presidencial Alfonso López Chau lanza la frase "¿Y qué ejemplo de m***** nos han dado, con tantos presidentes presos?", vinculando el insulto directamente a exmandatarios encarcelados —como Toledo, Humala o Vizcarra—, no a dirigentes de Puno. El recorte viral elimina el fragmento clave "con tantos presidentes presos", creando una falsa narrativa de ataque a los dirigentes de dicha región.

En el contexto del lanzamiento de campaña del candidato presidencial del partido Ahora Nación para las Elecciones Generales 2026, comenzó a circular en redes sociales un video dónde se escucha a López Chau propinar un insulto, luego el video incluye una voz que alega que dicho insulto fue lanzado tras "no obtener el respaldo esperado". El video se encuentra intervenido con el siguiente mensaje: "Alfonso López Chao manda a la m***** a los dirigentes de región Puno". Sin embargo, Verificador de La República determinó que el clip está compuesto por recortes de sus declaraciones originales, lo que distorsionó el sentido del mensaje completo.

Clip falso y editado que saca de contexto las declaraciones de López Chau | Fuente: Facebook.

Alfonso López Chau se dirigió a los presidentes del Perú

El candidato presidencial López Chau llevó a cabo el inicio de su campaña electoral en la ciudad de Juliaca en Puno el 31 de enero de 2026, hecho que transmitió en vivo por su página oficial de Facebook. El live streaming tiene una duración de una hora con 47 minutos y 46 segundos. En dicho material audiovisual, a partir del minuto 56 con 46 segundos, se registran las declaraciones completas del candidato presidencial, que se detallan a continuación.

“Yo tuve una reunión con embajadores y ahora lo digo públicamente, de la Comunidad Económica Europea, y les dije que nuestro principal programa era construir una nación. Repasé con ellos lo que ustedes saben y les dije: ustedes tuvieron sus revoluciones modernizadoras, burguesas, y de allí salieron los Estados nacionales, el Estado-nación.

"La contracara, o la otra cara de la medalla, es el Estado de derecho, y el Estado de derecho necesita una Constitución con principios, con preámbulos, con división de poderes, y sus dirigentes tienen que dar el ejemplo. ¿Y qué ejemplo de m***** nos han dado, con tantos presidentes presos?”, dijo Alfonso López Chau.

El candidato presidencial Alfonso López Chau lanza la frase "¿Y qué ejemplo de m****** nos han dado, con tantos presidentes presos?", vinculando el insulto directamente a exmandatarios encarcelados —como Toledo, Humala o Vizcarra—, no a dirigentes de Puno. El recorte viral elimina el fragmento clave "con tantos presidentes presos", creando una falsa narrativa de ataque a los dirigentes de dicha región.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales de que Alfonso López Chau insultó a dirigentes de Puno tras no obtener respaldo esperado es falsa. Verificador de La República detectó que el video intervenido —con la frase "Alfonso López Chau manda a la m***** a los dirigentes de región Puno"— está compuesto por recortes de sus declaraciones originales de la transmisión en vivo del mitin por el inicio de su campaña presidencial. Esta edición es usada para crear una narrativa falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.