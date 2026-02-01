Rafael López Aliaga plantea sin sustento otorgar DNI a nonatos: "Son ciudadanos desde el vientre"

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, planteó entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a los bebés que se encuentran en la etapa de gestación en el vientre de su madre, como parte de sus acciones que realizará si logra ganar los comicios electorales.

"Pero vamos a lo que más me preocupa: los niños. Desde el vientre de su madre son ciudadanos. DNI para el niño desde el vientre de su madre. Derecho, derecho del niño por nacer", mencionó el aspirante al sillón presidencial en su intervención ante la ciudadanía del sur del Perú.

Sin embargo, durante un mitin en Arequipa, el exalcalde de Lima, que renunció al cargo para postular en las elecciones 2026, no detalló el mecanismo legal que usará para concretar su propuesta, en la que el Estado reconoce jurídicamente al concebido desde la gestación ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

"Vamos a pelear esa ley. Y no solamente eso, no solamente eso, vamos a reducir el Estado", acotó sin brindar los pormenores del caso mientras realizaba su campaña presidencial.

Es importante mencionar que, si bien la Constitución Política señala que el Estado protege especialmente al niño, la Ley 29462 establece que se entrega el DNI al bebé luego de su nacimiento.